Nueva imagen de la temporada 3 de The Last of Us

Archivo - Creador de The Last of Us confirma el cambio radical de la temporada 3: "No me creo que nos dejen hacerlo" - MAX - Archivo

MADRID, 15 Nov. (CulturaOcio) -

The Last of Us se encuentra en pleno rodaje de su tercera temporada, que verá la luz en 2027 en HBO Max, aunque aún no ha fijado una fecha de estreno concreta en la plataforma. Gabriel Luna, que en la ficción interpreta a Tommy Miller -el hermano del personaje de Pedro Pascal, Joel Miller-, ha publicado una foto en pleno rodaje de los nuevos episodios.

"Yo y mi hermano Ty Provost trabajando duro", reza el post que ha subido Luna en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su doble de acción en la serie. Ataviados con la misma ropa y peinado, ambos se encuentran mirando sus respectivos móviles en lo que parece ser un descanso durante la filmación.

Abby, el personaje de Kaitlyn Dever, cobrará algo más de importancia en los nuevos episodios de The Last of Us. Esta tercera temporada adaptará la segunda parte del videojuego original, que alterna entre su perspectiva y la de Ellie, a quien da vida en la serie Bella Ramsey. La actriz, que protagonizó las dos temporadas anteriores de la ficción, reveló a The Guardian que no se incorporaría al rodaje hasta finales de año.

Sus declaraciones adelantan que los nuevos episodios bien podrían centrarse más en el personaje de Abby que en el de Ellie. Además, si la ficción se mantiene fiel al material original, es de esperar que la trama profundice en la guerra entre el Frente de Liberación de Washington y los Serafitas.

¿CONTINUARÁ THE LAST OF US CON MÁS ENTREGAS DEL VIDEOJUEGO?

En cuanto a la continuación del universo de The Last of Us, Neil Druckmann, responsable del videojuego original y que se desvinculó de la adaptación de HBO en julio de 2025, confirmó que, aunque esta tercera temporada pueda poner punto final a la serie, aún no habían terminado con The Last of Us. "Hay un par de proyectos en marcha de los que, cuando llegue el momento adecuado, estaré encantado de hablar", adelantaba en una entrevista con The Washington Post.

Han pasado seis años desde que vio la luz The Last of Us Part II, videojuego en el que se basa esta tercera entrega de la serie de HBO. Naughty Dog, la empresa desarrolladora del juego, se encuentra actualmente trabajando en su próximo proyecto, Intergalactic: The Heretic Prophet, que aún no cuenta con fecha oficial de lanzamiento.