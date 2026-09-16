HBO confirma el final de The Last of Us

Archivo - Pedro Pascal (Joel) podría volver en la temporada 3 de The Last of Us - MAX - Archivo

MADRID, 16 Sep. (CulturaOcio) -

Mientras HBO prepara la tercera temporada de The Last of Us, los fans siguen preguntándose si será la última entrega de la serie o si, por el contrario, a la adaptación del videojuego de Naughty Dog todavía le queda recorrido. El CEO de HBO, Casey Bloys, se ha pronunciado al respecto.

"Se estrenará en 2027. No sé la fecha concreta", adelantaba Bloys en una entrevista con Deadline. Al ser preguntado si esta entrega pondrá fin a la serie, el mandamás de HBO contestaba: "Creo que Craig [Mazin] la ha concebido como la última temporada", dejando caer que el showrunner de la ficción está planteando un final cerrado para esta tercera tanda de episodios.

Aunque estas declaraciones no cierran la puerta de forma definitiva a que la serie tenga más recorrido, pues por ahora no se ha anunciado nada de forma oficial, sí que vendrían a confirmar el final de la serie. No solo proceden del máximo responsable de HBO, sino que, además, coinciden con los rumores que circulan desde hace tiempo y que han respaldado fuentes como el 'insider' Daniel Richtman.

De hecho, no es la primera vez que Bloys aborda esta cuestión. El pasado mes de enero, en otra entrevista con Deadline, ya le preguntaron si la tercera temporada de The Last of Us sería la última, a lo que contestaba: "Sin duda, eso parece, pero en decisiones como esa, nos remitiremos a los showrunners. Así que podéis preguntárselo a ellos".

En cuanto a lo que ha dicho el propio showrunner de la ficción al respecto, Craig Magin sostenía en mayo del año pasado que necesitarían otra entrega más para trasladar la historia del videojuego a la ficción.

"Es imposible que completemos la narrativa en una tercera temporada", afirmaba en una entrevista con Collider, añadiendo que, "con suerte", volverían para ponerle punto final con una cuarta. "Ese es el desenlace más probable", sostenía entonces el showrunner en una postura que, atendiendo a lo que dice HBO, podría haber reconsiderado

THE LAST OF US PERDIÓ A UNO DE SUS SHOWRUNNERS TRAS LA TEMPORADA 2

No obstante, Mazin hizo estas declaraciones antes de que la serie sufriera un importante cambio entre bastidores pues, en julio de 2025, Neil Druckmann anunciaba su salida de la producción. Hasta entonces, ambos habían ejercidos juntos como showrunners, y la salida de Druckmann, que además es uno de los creadores del videojuego original, dejó a Mazin solo al frente de la adaptación de HBO.

Por tanto, aunque todo apunta a que esta tercera temporada de The Last of Us podría ser la última, nada es definitivo hasta que haya un anuncio oficial por parte de HBO. Los nuevos episodios, cuya trama se centrará en el personaje de Abby (Kaitlyn Dever), aún no cuentan con fecha de estreno en la plataforma, pero se sabe que verán la luz en 2027, tal y como confirmaba Bloys.