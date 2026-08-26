Filtración de The Last of Us temporada 3 adelanta la resurrección de un personaje clave - HBO MAX

MADRID, 26 Ago. (CulturaOcio) -

The Last of Us ha retomado el rodaje de su tercera temporada tras suspenderse temporalmente el pasado mes de junio, y ya comienzan a circular por internet vídeos filtrados desde el set. Uno de ellos adelanta el posible regreso de un personaje clave que moría a manos de Abby (Kaitlyn Dever) en los últimos compases de la temporada 2 de la serie.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

En el clip, grabado desde una distancia considerable, aparece un actor corriendo. Algunos fans aseguran que se trata de Young Mazino, que en la ficción da vida a Jesse. Se trata de un personaje que, en todo caso, podría aparecer en un flashback, pues en el episodio final de la temporada 2 moría después de que Abby le disparara en la cabeza.

the last of us being shot right across the street 👀👀 pic.twitter.com/cbb70c9vow — lia’s no 1 fan✨ (@svtjems) August 24, 2026

Otra posibilidad es que se trate de Tommy, interpretado por Gabriel Luna, cuya supervivencia en los últimos compases de la segunda entrega quedaba en el aire después de que Abby amenazara a Ellie con matarle. En el videojuego, Ellie daba a Tommy por muerto después de que recibiera también un disparo, pero más adelante se enteraba de que sí había sobrevivido, aunque había quedado lisiado y ciego de un ojo.

THE LAST OF US CONTINÚA EL RODAJE DE SU TEMPORADA 3

La nueva tanda de episodios de The Last of Us se centrará en el personaje de Abby, algo que tiene sentido teniendo en cuenta que el videojuego original en el que se basa la ficción alterna entre su perspectiva y la de Ellie, a quien da vida en la serie Bella Ramsey. La actriz, que protagonizó las dos temporadas anteriores de la serie, reveló a The Guardian que se incorporará al rodaje de la tercera entrega a finales de este año.

Sus declaraciones adelantan que los nuevos episodios bien podrían centrarse más en el personaje de Abby que en el de Ellie. Además, si la ficción se mantiene fiel al material original, es de esperar que la trama profundice en la guerra entre el Frente de Liberación de Washington y los Serafitas.