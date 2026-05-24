¿Será la 3 la última temporada de The Last of Us? - HBO MAX

MADRID, 24 May. (CulturaOcio) -

El rodaje de la tercera temporada de The Last of Us comenzó a principios de marzo en Canadá y se prolongará previsiblemente hasta finales de noviembre. Las últimas informaciones al respecto apuntan a que esta nueva entrega podría ser la última de la serie de HBO, cuya segunda temporada ya comenzó a adaptar el último videojuego publicado de The Last of Us.

"La temporada 3 de The Last of Us está diseñada para ser la última", asegura el insider Daniel Richtman en X. Por el momento, HBO no ha anunciado oficialmente que la próxima tanda de episodios vaya a concluir la adaptación televisiva, pero Casey Bloys, uno de los máximos responsables de la cadena, ya reveló que "todo parece indicar que sí".

No obstante, Bloys señaló que "en decisiones así nos remitiremos a los showrunners. Así que habrá que preguntárselo a ellos". Craig Mazin ya apuntó en marzo de 2025, antes del estreno de la segunda temporada, que el margen de adaptación restante no era ilimitado. "Da la sensación de que tenemos una o dos temporadas más", apuntó.

"Tenemos un plan. Sabemos lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, pero ahora mismo no podríamos decir exactamente cuántos episodios o cuántas temporadas harían falta para llegar ahí", explicó en abril de 2025 Neil Druckmann, que en julio de ese mismo año abandonó sus funciones creativas en la adaptación de HBO antes de arrancar de forma sustancial el trabajo de la tercera temporada.

A esa incertidumbre se suma un matiz importante. Druckmann, creador de la saga original de videojuegos, ha dejado abierta en varias ocasiones la puerta a desarrollar The Last of Us Parte III. Si Naughty Dog llegara a desarrollar ese proyecto, HBO podría contar en el futuro con nuevo material de base para ampliar el universo televisivo.

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TERCERA TEMPORADA DE THE LAST OF US?

Por ahora, HBO no ha anunciado la fecha de estreno, aunque Bloys ya indicó que la tercera temporada está "definitivamente planeada para 2027". Si la tercera entrega sigue un calendario similar al de la segunda, que se rodó entre febrero y agosto de 2024 y se estrenó en abril de 2025, los próximos capítulos podrían llegar a HBO Max en el segundo trimestre de 2027.

El reparto de la nueva entrega sigue creciendo alrededor del eje narrativo de Abby, personaje interpretado por Kaitlyn Dever. Entre los nuevos fichajes destacan Michelle Mao y Kyriana Kratter como Yao y Lev, respectivamente, así como Jorge Lendeborg Jr., que sustituye a Danny Ramirez como Manny, Clea DuVall como una serafita todavía no identificada de forma oficial y Patrick Wilson en un papel no confirmado. No obstante, distintas informaciones indican que será el padre de Abby. A ellos se suman intérpretes ya vistos en la ficción como Bella Ramsey, Gabriel Luna, Isabela Merced, Ariela Barer, Tati Gabrielle, Spencer Lord y Jeffrey Wright.