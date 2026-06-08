El futuro de The Last of Us, en vilo: La temporada 3 paraliza su rodaje - HBO MAX

MADRID, 8 Jun. (CulturaOcio) -

The Last of Us comenzó a filmar su tercera temporada el pasado mes de marzo en Columbia Británica (Canadá). Ahora, el proyecto tendrá que afrontar la suspensión temporal de su rodaje, que tenía previsto concluir el 27 de noviembre.

La noticia se ha trascendido gracias al listado oficial de producciones actualmente en marcha en Columbia Británica, donde The Last of Us aparece bajo el pseudónimo de "Calm Current". En el documento se detalla que el proyecto, que arrancó su filmación el 2 de marzo en Vancouver, suspende su rodaje entre el 1 y el 28 de junio.

Aunque no se detallan los motivos, según apuntan diversos medios estadounidenses, es probable que este parón en la producción tenga que ver con que algunos partidos del Mundial de fútbol tendrán lugar en Canadá.

La nueva tanda de episodios de The Last of Us se centrará en el personaje de Abby (Kaitlyn Dever), algo que tiene sentido teniendo en cuenta que el videojuego original en el que se basa la ficción alterna entre su perspectiva y la de Ellie, a quien da vida en la serie Bella Ramsey.

Además, si la ficción se mantiene fiel al material original, es de esperar que la trama profundice en la guerra entre el Frente de Liberación de Washington y los Serafitas.

ABBY, PROTAGONISTA EN THE LAST OF US TEMPORADA 3

Ya son varias las imágenes que se han filtrado desde el set de rodaje de la tercera temporada de The Last of Us. Las más recientes muestran a Abby recorriendo Seattle junto a Lev, un adolescente transgénero que adquiere un peso clave en el videojuego cuando su camino se cruza con el de Abby. En la adaptación televisiva, Kyriana Kratter será la encargada de dar vida a Lev.

Las últimas informaciones apuntan a que la temporada 3 de The Last of Us ha fichado a Patrick Wilson (Expediente Warren) y se especula con que interpretará a Jerry Anderson, el padre de Abby. Los nuevos episodios también estarán marcados por la salida de su co-showrunner Neil Druckmann, lo que deja a Craig Mazin como único responsable creativo.

Casey Bloys, presidente y CEO de HBO y Max Content, ya confirmó que, a pesar de los rumores sobre una cuarta temporada, la serie concluirá con esta tercera entrega. "Sin duda, eso es lo que parece, pero en decisiones como esa, nos remitiremos a los showrunners. Así que preguntadles a ellos", expresó en declaraciones a Collider el pasado mes de febrero.