La nueva forma de Agatha, explicada: ¿Qué poderes tiene el fantasma y qué quiere?

Ya han aterrizado en Disney+ los dos últimos episodios de Agatha, ¿quién si no? Curiosamente, el desenlace del personaje de Kathryn Hahn ha reflejado el de la propia ficción, ya que en ambos casos se trata de un final, pero también de un comienzo...

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Así como la bruja protagonista muere pero regresa convertida en fantasma, la serie termina pero deja abierta la puerta a una nueva aventura marvelita. No obstante, uno nunca sabe qué esperar de un personaje tan cambiante y con una moralidad tan dudosa como Agatha, por lo que muchos se preguntan qué es exactamente lo que quiere su espíritu.

Puesto que vencer a la Muerte es imposible, en el penúltimo capítulo de la serie, Agatha acaba entregándose, dando su vida para que Billy no la pierda. La bruja besa a su examante, consumiéndose y fundiéndose con la tierra, dejando tras de sí solo una tumba cubierta de flores moradas... y, tal y como se revela más tarde, un fantasma.

En el último episodio de la ficción, titulado 'La Triple Diosa', el espíritu de Agatha se presenta ante Billy, confirmándole que él había creado la Senda y confortándole por las muertes de los miembros del aquelarre, señalando que, en realidad, había salvado a Jen, puesto que ella las habría matado a todas de no haber creado él la Senda. Todavía horrorizado por lo que, según Agatha, supone ser brujo, el chico regresa a Westview, al "escenario del crimen".

"Tienes algo que es mío, sé que te lo llevaste. Anda, venga, dámelo y me iré sin más", le explica Agatha a Billy, pero este, en vez de devolverle su broche, lo utiliza para tratar de desterrarla de ese mundo de una vez por todas... y parece tener el poder suficiente para conseguirlo. "¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te mueres?", le pregunta el chico a Agatha y es entonces cuando esta revela la verdad. "¡Porque no puedo enfrentarme a él!", exclama la bruja, arrebatándole el broche e interrumpiendo el encantamiento.

Tras la confesión, Billy parece aceptar que Agatha no está lista aún para irse y reencontrarse con su hijo y no vuelve a tratar de desterrarla. "Igual te pega ser un fantasma, un guía espiritual", admite, a lo que ella responde que harían "un buen equipo". Wiccan acaba destruyendo la Senda, dejando como recuerdo el nombre de las fallecidas en la misma inscrito en el suelo. Acto seguido, se abre una puerta y Agatha le propone que vayan a buscar a Tommy.

Así, la serie parece dejar claro que, al menos por el momento, Agatha y Billy seguirán juntos. El hecho de que Agatha sea ahora un fantasma y parezca haberse redimido, concuerda con su historia en las grapas, donde, también como espíritu, guía a Wanda Maximoff, sirviéndole de maestra.

Agatha Harkness fue presentada en los cómics en 1970, en el número 4 de Los 4 Fantásticos donde era la institutriz de Franklin Richards. Más tarde se reveló que había sido la líder de la comunidad mágica de Salem. El personaje murió en el número 3 de Vision & The Scarlet Witch publicado en 1985 pero pronto regresó como un fantasma para ejercer de mentora de Bruja Escarlata. Bajo su tutela y siguiendo sus consejos Wanda Maximoff luchó contra los Siete de Salem lo que culminó con la destrucción de la ciudad y con Wanda absorbiendo parte de su energía y poderes, lo que le permitió crear mágicamente a sus gemelos, Billy y Tommy Maximoff.

Teniendo esto en cuenta, no es de extrañar que a partir de ahora el fantasma de Agatha acompañe y aconseje al joven Billy. Y como los gemelos ya fueron creados... puede que el espectro de la bruja sea clave en su reunión y en su camino para dominar sus poderes. De hecho, el final de la ficción indica que las nuevas motivaciones de la bruja son nobles... aunque habrá que esperar a futuros proyectos para comprobar si se mantienen así.