¿Ha Matado Wiccan A Agatha Y Al Resto De Brujas?

MADRID, 11 Oct. (CulturaOcio) -

Titulado 'Las tinieblas hoy despiertan', el quinto episodio de Agatha, ¿quién si no? sin duda marca un antes y un después en la serie de Disney+. Y es que el capítulo no solo ha revelado uno de los mayores misterios de la ficción, esto es, la identidad del personaje de Joe Locke, sino que además ha demostrado de forma muy cruda que nadie está a salvo de la muerte... Aunque quizá la masacre de la última entrega no haya sido tal, después de todo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si ya el episodio comenzaba con una amenaza muy real cerniéndose sobre el aquelarre de Agatha, con las Siete de Salem apareciendo en la Senda de las Brujas y persiguiendo al grupo, los últimos compases del capítulo revelan que quizá, la mayor amenaza se encontraba entre ellas desde el principio.

En esta ocasión, la entrega aborda una prueba especialmente diseñada para Agatha, tal y como apunta la presencia de una luna de sangre, que es "cuando la barrera entre los vivos y los muertos es más delgada". Así, las brujas tratan de contactar con los espíritus, uno de los cuales se presenta simplemente como "muerte" y exige que Agatha sea castigada.

El personaje de Kathryn Hahn es poseído por el fantasma de su madre, Evanora Harkness, a quien ella mató junto al resto de su aquelarre cuando iban a ejecutarla por traición. Evanora recomienda a Lilia, Jen, Alice, Rio y el "adolescente" que dejen atrás a Agatha y completen la Senda sin ella, pero Alice usa su magia para tratar de liberarla de su control.

¿HA MATADO HAGATHA A ALICE?

Como ya se había mencionado anteriormente en la serie, Agatha puede robar la magia de cualquiera que le ataque con ella y es precisamente lo que hace con Alice. A pesar de que el "adolescente" consigue detener a Agatha pronunciando el nombre de su hijo, ya es demasiado tarde para la bruja de sangre, que yace totalmente consumida en el suelo.

Sin duda, el plano del cadáver de Alice, así como el hecho de que la ficción ya ha demostrado en varias ocasiones que una bruja puede morir de esa cruel forma, parecen indicativos de que el personaje de Ali Ahn está verdadera e irrevocablemente muerto.

De hecho, y a pesar de la crudeza de las circunstancias, no resulta del todo sorprendente, ya que la serie parece insinuar que todas las compañeras de Agatha sufrirán el mismo destino más tarde o más temprano... Al fin y al cabo, Alice es ya la segunda víctima de lo que promete ser un patrón: perder miembros del aquelarre a medida que se vayan superando pruebas.

¿HAN MUERTO AGATHA, LILIA Y JEN?

Tras el asesinato de Alice, el "adolescente" confronta a Agatha, quien le dice que es "igualito" a su madre. En ese momento, el personaje de Locke estalla, revelando así sus poderes, una magia azul que usa para controlar a Lilia y Jen, haciendo que saquen a Agatha de la Senda, donde es absorbida por una especie de arenas movedizas. Acto seguido, el chico lanza también a las otras dos brujas al barro, con lo que, en apenas unos instantes, las tres brujas desaparecen, dejándole a él y a Rio (que no aparece en esa escena) como únicos supervivientes del aquelarre, aparentemente.

No obstante, sería prematuro juzgar que Agatha y sus compañeras han perecido al ser absorbidas por el barro. Y es que resulta poco probable que, en una ficción de nueve episodios, el personaje titular haya muerto tan solo en el quinto. Por otro lado, los adelantos ya han mostrado escenas en las que las tres brujas están vivitas y coleando y que, puesto que aún no han aparecido en la ficción, tendrán que hacerlo más adelante.

Así, aunque ciertamente el futuro de, al menos Lilia y Jen, no sea demasiado halagüeño, lo más probable es que no hayan dicho todavía su última palabra. En todo caso, habrá que esperar a los próximos capítulos para ver más del aquelarre de Agatha (lo que queda de él) y, por supuesto, de la propia Agatha.