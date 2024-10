Agatha 1x06: ¿Dónde está Tommy, el otro hijo de Bruja Escarlata y hermano de Billy?

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de Agatha, ¿quién si no? ha dado un nuevo y emocionante giro a su trama, resolviendo muchos interrogantes, pero también sembrando nuevas incógnitas. Tras confirmar la identidad del personaje de Joe Locke, hasta ahora conocido como el "adolescente", muchos se preguntan qué pasó con Tommy Maximoff, el otro hijo de la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) tras WandaVisión.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La anterior entrega de Agatha, ¿quién si no? terminaba con el "chaval" liberando su magia azul y arrojando a Agatha, Lilia (Patti LuPone) y Jen (Shasheer Zamata) a unas arenas movedizas. Y terminó coronándose con un primer plano de su personaje luciendo en su cabeza una tiara azul, muy similar a la de la Bruja Escarlata. A fin de cuentas, es en realidad Billy Maximoff, uno de los mellizos de Wanda y Vision. Pero no siempre fue así... o no del todo como se revela en el 1x06 de la serie de Marvel.

Titulado 'Un guía espiritual', este capítulo es prácticamente un flashback que arroja nueva luz sobre la figura del joven. El episodio se remonta tres años atrás, revelando que su verdadero nombre, William Kaplan, era un chico judío que iba en coche con sus padres cuando la Anomalía de Westview comenzó a desaparecer. Sin embargo, con la confusión y el caos generado por los coches de policía el vehículo se estrella y el joven muere.

Casi al mismo tiempo en que Wanda libera al pueblo de su hechizo, sus hijos, Billy y Tommy, engendrados por su magia, debían desaparecer también. Pero, sorprendentemente, sus almas o conciencias, no se perdieron y la de Billy terminó ocupando el cuerpo de William, quien se despierta herido dentro del coche llamando a Tommy.

Y es después donde donde la serie parece sentar las bases para el regreso del personaje. A diferencia de Agatha, quien anhela poder al final de la Senda de las Brujas, al final del capítulo se explica que el único objetivo de Billy (A.K.A. Wiccan) es encontrar a Tommy, cuya presencia dice poder percibir.

Teniendo en cuenta que la serie protagonizada por Kathryn Hahn ha seguido el arco de Billy en los cómics Marvel, es lógico pensar que haga lo mismo con Tommy. Aunque su primera aparición en las grapas fue en el número 12 de Visión y Bruja Escarlata de 1986, no sería hasta más tarde, en 2005, con el surgimiento de Jóvenes Vengadores, que los hijos de Wanda y el sintetizoide se reencarnarían en Billy Kaplan y Tommy Shepherd, quien heredó los poderes de su tío, Pietro Maximoff, y tomó la identidad de Veloz.

Por tanto, resulta lógico asumir que Tommy también pueda encontrarse dentro del cuerpo de Shepherd en el UCM y que Marvel decida reunirlo al fin con Billy. Después de todo, este es el verdadero objetivo de Wiccan en Agatha, ¿quién si no?

Quizás, el personaje aún pueda hacer acto de presencia en alguno de los tres episodios restantes de la serie. Sin embargo, llegados a este punto, parece más probable que la Casa de las Ideas se reserve esta baza para reunir a ambos con su padre en Vision Quest, serie en la que Paul Bettany interpretará nuevamente al androide Vengador y marido de Wanda, y que desembarcará en algún punto de 2026 en Disney+. Pero por ahora, toca esperar para averiguarlo.