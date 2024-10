¿Tiene El Final De Agatha Quién Si No Escena Post-Créditos?

MADRID, 31 Oct. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de sus dos últimos capítulos en Disney+, Agatha, ¿quién si no? ha llegado a su final. La serie protagonizada por Kathryn Hahn ha concluido su andadura con un impactante final que ha dejado también algunas preguntas. Pero la mayoría de los fans marvelitas ya se hacían una antes de abordar esta doble entrega: ¿Tiene el final de Agatha escena post-créditos?

Y es que los seguidores del Universo Cinematográfico Marvel siempre esperan una (o varias) escena post-créditos cada vez que llega una nueva película o serie de televisión de la Casa de las Ideas... Agatha All Along no iba a ser la excepción.

Pero aunque anteriores series de televisión de Marvel Studios han tenido escenas durante los créditos en su capítulo final, e incluso en varios episodios, Agatha no había contado con ninguna hasta este momento... y tampoco en sus dos últimos capítulos.

Así, y en contra de lo que ocurría por ejemplo con WandaVision, que tenía una de las escenas post-créditos más importantes dentro de la nueva era del UCM, en el caso de la serie creada por Jac Schaeffer la respuesta es negativa. No hay secuencias extra en ninguno de los dos episodios finales de Agatha. Esto contrasta con otras series de Marvel en Disney+, ya que además de WandaVision otras ficciones como Falcon y el Soldado de Invierno, Ojo de Halcón, Moon Knight, She-Hulk o Echo sí que contaron con metraje extra tras su desenlace.

Con esta decisión, Agatha, ¿quién si no? se une a Secret Invasion como una de las pocas producciones de Marvel sin escenas de créditos en ningún episodio.

Pero el hecho de que Agatha All Along no tenga escenas post-créditos no significa que la serie no prepare el futuro para nuevas historias del Universo Cinematográfico Marvel ya que la serie establece claramente lo que está por venir en el Universo Cinematográfico Marvel. Y en ese horizonte, resuena con mucha fuerza el regreso de algún modo de Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata y madre de Billy, uno de los protagonistas de Agatha, y también la formación de Los Jóvenes Vengadores, el grupo del que formará parte el propio Billy en su identidad de Wiccan, el hechicero cuyo aspecto ya ha mostrado en el final de la serie.

En todo caso, la próxima cita con el Universo Marvel llegará antes de que termine el año, ya que sorprendentemente la tercera temporada de ¿Qué pasaría sí...? (What if...) llegará a Disney+ el próximo 22 de diciembre.