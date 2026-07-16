Stranger Things celebra sus 10 años con un estreno sorpresa cargado de nostalgia

MADRID, 16 Jul. (CulturaOcio) -

Stranger Things dejó un gran vacío entre los fans de la serie de los hermanos Duffer tras el divisivo desenlace de su quinta y última temporada en Netflix. Desde su estreno en 2016, la ficción protagonizada por Millie Bobby Brown se consolidó como uno de los mayores fenómenos globales de la plataforma. Para conmemorar el décimo aniversario del estreno de su primera entrega, Netflix la ha relanzado en una edición especial en formato VHS que hará las delicias de quienes crecieron en los años 80.

"Si Stranger Things existiera en Hawkins y estuviera colocada en una estantería de Family Video, sería exactamente así -¡incluido el formato pan and scan!-. ¿Es posible que os explote la cabeza por una sobredosis de nostalgia? Sí. ¡Pero merece la pena arriesgarse! Y, oye, si suficientes frikis la veis, quizá hagamos lo mismo con el resto de las temporadas", afirmaron los Duffer a Tudum.

Sin embargo, no se trata de una edición física en VHS. Netflix ha añadido a su catálogo la primera temporada con un filtro que recrea los episodios tal y como si los usuarios la hubieran alquilado en un videoclub de los años 80.

UNA EXPERIENCIA SIMILAR A VER UN VHS EN UN TELEVISOR CRT

Los ocho capítulos incorporan elementos característicos del formato VHS, como el grano de la imagen, la estática y las pequeñas distorsiones sonoras propias de estas cintas, recreando la experiencia de verlos en un televisor CRT. La serie se convirtió en todo un fenómeno tras su estreno en Netflix en 2016, y buena parte de su éxito se debió tanto a la química de su joven elenco como al equilibrio entre el humor, la aventura adolescente y un terror sobrenatural más oscuro. Además, a lo largo de sus cinco temporadas, la ficción también revivió el interés por la década de los 80.

Uno de los ejemplos más claros fue el renacimiento de Dungeons and Dragons, un juego de rol que durante años había permanecido como una afición de nicho y que experimentó un enorme resurgimiento mundial, tanto en popularidad como en ventas, impulsado en gran medida por el Hellfire Club y las partidas que Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Will (Noah Schnapp) jugaban en el sótano. Y también tuvo un enorme impacto al revitalizar canciones tan icónicos como Running Up That Hill, de Kate Bush, o Master of Puppets, de Metallica, los cuales regresaron a las listas de éxitos tras el estreno de la cuarta temporada, logrando cifras récord de reproducciones y descargas décadas después de su lanzamiento original.

Las cuatro primeras temporadas acumularon más de 1.200 millones de visualizaciones. Por su parte, la quinta y última entrega, estrenada en 2025, firmó el mejor debut de la historia para una serie en inglés en Netflix. Además, su estreno devolvió las temporadas 1 a 4 al Top 10 Global durante ocho semanas consecutivas, un récord para la plataforma, y contribuyó a que Netflix registrara el día de Año Nuevo con más reproducciones de su historia.