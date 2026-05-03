Siete años despues, Stranger Things soluciona uno de sus agujeros de guion: ¿Merece la pena Relatos del 85?

¿Merece La Pena Relatos Del 85? - NETFLIX

MADRID, 3 May. (CulturaOcio) -

Stranger Things: Relatos del 85 ya está disponible en Netflix. La serie de animación vuelve atrás en el tiempo, ambientándose entre la segunda y la tercera temporada de la ficción original para contar las aventuras que vivieron Mike, Once y los demás en esos meses. Y aunque ciertos elementos de la nueva serie, como personajes que nunca se vuelven a mencionar, parecen chocar con el canon, este parece haber resuelto un gran misterio siete años después.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La tercera temporada de Stranger Things presentó una amenaza mucho más mundana (aunque no por ello más realista) con su red de agentes rusos. Sin embargo, algo que no quedaba muy claro en la entrega era por qué estos tenían una base, con puerta al Mundo del Revés incluida, precisamente bajo el centro comercial Starcourt.

Mientras que la ficción sí explicaba que los soviéticos habían chantajeado al alcalde de Hawkins para poner su plan en marcha, no se llegó a justificar la elección de un lugar tan concurrido para una operación secreta, lo que sí parece hacer Relatos del 85.

Al final de la serie de animación, Once cierra a la fuerza un portal que se había abierto parcialmente en el subsuelo, lo que, según señala ComicBook, habría debilitado la frontera entre los mundos en ese punto concreto. Así, los villanos habrían optado por operar donde podían reabrir más sencillamente una brecha y no teniendo en cuenta otros detalles como la apertura de un centro comercial.

Si bien la explicación no acaba de ser perfecta, sí que resuelve el agujero de guion. Esto, sumado a cómo trata de rellenar el hueco entre temporadas, podría servir como justificación del spin-off, dotándole de una función concreta dentro del canon.

RELATOS DEL 85 PRESENTA PROBLEMAS DE CONTINUIDAD

Stranger Things: Relatos del 85, que llega a Netflix apenas unos meses del final de la serie original y ya está renovada por una segunda entrega, ha provocado cierto debate sobre lo que aporta a la franquicia y las incongruencias que supone.

Entre las observaciones destacan cómo el regreso de amenazas ligadas al Mundo del Revés no tiene sentido cronológicamente hablando, ya que se había establecido con anterioridad que los seis meses que hay entre la segunda y tercera entrega fueron tranquilos.

También parece romper con el canon la introducción de Nikki Baxter a la pandilla, un personaje del que nunca se habla en la serie original pero que tiene un peso considerable en el spin-off. Es más, tanto Nikki como su madre conocen los poderes de Once y los secretos de Hawkins, lo que añade testigos, vínculos y sucesos de gran magnitud que luego se ignoran.