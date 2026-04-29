Netflix renueva Stranger Things: Relatos del 85 por una segunda temporada, que ya tiene fecha de estreno y primer avance - NETFLIX

MADRID, 29 Abr. (CulturaOcio) -

Netflix continuará explorando Hawkins en clave de animación. Apenas cinco días después del estreno de Relatos del 85, la plataforma de streaming ha renovado por una segunda temporada el spin-off de Stranger Things ambientado entre la segunda y la tercera entrega de la serie madre. La ficción, que sigue a la pandilla en una nueva investigación paranormal, lanzará sus próximos episodios este otoño y ha compartido su primer teaser.

"Hawkins está embrujado...", reza la publicación con la que Netflix ha confirmado la renovación y la ventana de estreno de la nueva temporada de Relatos del 85. El anuncio llega con un escueto avance en el que los protagonistas aparecen en un bosque nevado frente a una camioneta destrozada y marcada por un inquietante rastro sobrenatural. "¡Eso es imposible!", exclama Will, visiblemente desconcertado.

There's a haunting in Hawkins...



Stranger Things: Tales From ‘85 Season 2. Coming this fall! pic.twitter.com/jFZGNB57m8 — Netflix (@netflix) April 28, 2026

Eric Robles, showrunner y productor ejecutivo de la ficción, ha revelado en Tudum que las temporadas de Relatos del 85 "están muy conectadas entre sí". "El peligro no solo está creciendo, todo está conectado. Cada temporada de Relatos del 85 no es un elemento aislado, están muy conectadas [entre sí]", explica el realizador, que anticipa que la nueva amenaza paranormal está vinculada a unas minas de plata abandonadas de Hawkins y a una misteriosa flor azul vista en el Mundo del Revés al final de la primera temporada.

LA RENOVACIÓN LLEGA TRAS UN SÓLIDO ESTRENO...Y POLÉMICA

La renovación de Stranger Things: Relatos del 85 llega después de que la serie alcanzase, con 2,8 millones de visualizaciones, el séptimo puesto del Top 10 semanal global de series en inglés de Netflix correspondiente a la semana del 20 al 26 de abril. Además, la plataforma de streaming sitúa la ficción entre los 15 mejores estrenos de series de animación en su historia.

No obstante, el estreno de Relatos del 85 también ha alimentado el debate sobre su coherencia dentro del canon. Una de las grandes objeciones del público es el regreso de amenazas ligadas al Mundo del Revés, pues dentro de la cronología de Stranger Things llegan cuando Once ya había cerrado la grieta del laboratorio de Hawkins al final de la segunda temporada y cuando la reapertura del portal por parte de los soviéticos todavía no se había puesto en marcha.

Parte de los espectadores consideran que tampoco encaja dentro del canon la inclusión de importantes aliados que nunca se volverán a mencionar en la serie madre, como Nikki Baxter, un nuevo personaje que se presenta como una pieza relevante del grupo y que adquiere un peso considerable en la trama. Los fans defienden que, si su presencia resulta tan significativa en esta aventura, su completa ausencia en la tercera temporada abre un agujero de guion.

"En invierno de 1985, la nieve cubre toda la ciudad y por fin se disipa el terror del Mundo del Revés. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y Max han vuelto a su vida de siempre: Dragones y Mazmorras, guerras de bolas de nieve y días tranquilos. Pero algo horrible se despierta bajo el hielo. ¿Viene del Mundo del Revés? ¿De las entrañas del laboratorio de Hawkins? ¿O de un lugar totalmente distinto?", reza la sinopsis de la serie, en la que Matt y Ross Duffer, creadores de Stranger Things, ejercen como productores ejecutivos.