MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

A solo un episodio del final de su primera temporada, Alien: Planeta Tierra parece haber roto la regla más importante de la franquicia iniciada por Ridley Scott, abriendo la puerta a una dinámica totalmente nueva entre xenomorfos y humanos (o híbridos). Consciente del riesgo de su decisión, el creador de la serie, Noah Hawley, ha abordado en profundidad lo que significan los eventos del séptimo capítulo.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Emergencia, el penúltimo episodio de Alien: Planeta Tierra muestra a su personaje principal, Wendy, haciendo algo totalmente impensable: liberar al xenomorfo con el que se había estado comunicando. La criatura masacra a un buen número de humanos, pero no ataca a la híbrida, que incluso recurre a ella en su huida. Y esta representación de la forma de vida más aterradora del universo como un aliado o, peor aún, como la mascota de una niña, sin duda puede resultar difícil de afrontar para los fans.

En el fondo, la idea de un xenomorfo comunicándose con un personaje es una evolución lógica a lo que ya estableciera en 1986 Aliens: El regreso, que las criaturas tienen su propia forma de entenderse entre ellas. "Hay un momento en la película de Cameron en el que la reina se comunica con los zánganos. ¿Se trata de feromonas? ¿Es telequinesis? ¿Es una frecuencia que no podemos oír? No lo sabemos, pero siempre me ha parecido muy interesante como algo para explorar", señaló Hawley en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

"Por supuesto, otra cosa es que una película de Alien es una historia de supervivencia de dos horas, y una serie de televisión tiene que ser algo continuo. Hay que utilizar a los monstruos de otra manera. Por supuesto que quieres utilizarlos de la forma clásica, pero también tienes que averiguar cómo mantener a los monstruos en tu serie cuando la realidad es que matarían a todo el mundo, o que tú los matarías a ellos, y entonces se acabaría todo", explicó el creador de la ficción.

Hawley remarcó además lo importante de "la ingenuidad de los niños" en la trama de Alien: Planeta Tierra, ya que, al fin y al cabo, Wendy no deja de ser una niña en un cuerpo de adulta. "Los niños pueden ser muy románticos. Ella [Wendy] quiere creer que no es culpa de estas criaturas, que no pidieron venir aquí y que no deberíamos experimentar con ellas como se está experimentando con ella", apuntó. "Se puede entender el razonamiento. Pero eso no significa que sea seguro hacerse amigo de una", añadió, adelantando así que quizá el xenomorfo no sea tan dócil como parece.

"Una de las grandes incógnitas era si los fans iban a aceptar esta idea. No quiero que ella tenga [un xenomorfo como] mascota. Pero si parece que se ha formado una alianza, ¿qué posibilidades interesantes podemos sacar de eso? Y como se trata de una historia de terror, tenemos que asumir que, en última instancia, no apostaría por que esto salga bien", dejó caer el realizador.

LOS NIÑOS, EN EL CORAZÓN DE LA HISTORIA

En declaraciones a IndieWire, hablando sobre la centralidad de los niños en la serie, Hawley expresó que, mientras que "la pregunta en una película de Alien es: '¿Sobrevivirán uno o dos humanos?'", la pregunta de la ficción es "¿sobrevivirá la humanidad?".

"Sabemos por la franquicia Alien que los humanos no son los mejores. No son la mejor especie del mundo, moralmente hablando. Así que empiezas a pensar: 'Bueno, ¿merecemos siquiera sobrevivir?'. Y entonces pensé: 'Bueno, ¿quién es más humano que un niño?'. Los niños no han aprendido a odiar, no son codiciosos. Esas son cosas que tenemos que aprender al convertirnos en adultos", explicó el creador.

"Eso es lo que me pareció fundamental, y todo forma parte de un proceso en el que te preguntas: 'Bueno, si la serie no trata de huir de monstruos semana tras semana, ¿cuál es la función de los monstruos?'. Si quitamos a los monstruos, ¿qué queda de la serie? ¿Cómo podemos utilizar a los monstruos para mejorar la serie?", apuntó el director.