Alien Planeta Tierra: El xenomorfo ya no es la criatura más terrorífica de la franquicia... Que tiene un nuevo rey - DISNEY+

MADRID, 3 Sep. (CulturaOcio) -

Alien: Planeta Tierra continúa su andadura en Disney+. Y si bien los cuatro anteriores episodios ya habían presentado cuatro aterradoras especies aparte del xenomorfo, ahora el quinto ha puesto el foco sobre una en concreto, que podría ser incluso más letal que el icónico monstruo de la franquicia.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Aunque el parásito ocular conocido como T. Ocellus ya había protagonizado algunas de las escenas más perturbadoras en los cuatro primeros capítulos, el quinto ofrece un nuevo atisbo de la gran amenaza que supone. Y es que, tal y como se revela, la criatura jugó un papel esencial en la matanza del USCSS Maginot.

Titulado En el espacio, nadie... el episodio 5 de Alien: Tierra vuelve la vista atrás para mostrar lo sucedido en la expedición financiada por Weyland-Yutani, revelando así cómo los especímenes escaparon, la tripulación acabó muerta y la nave se estrelló, en parte debido al sabotaje y en parte debido a la acción de los propios alienígenas.

En el flashback, el parásito ocular comienza en un recipiente, desde donde observa a Chibuzo, a la que distrae mientras los organismos semejantes a garrapatas consiguen escapar. Haciendo gala de su inteligencia y grandes dotes de resolución de problemas, el T. Ocellus se percata además de que su contenedor no está debidamente asegurado y consigue liberarse. El organismo, cuyo método de actuación ya se ha mostrado en la ficción (este desaloja el globo ocular de su víctima, ancla tentáculos por el nervio óptico y toma el control neurológico del huésped), ataca a Schmuel y siembra el caos.

No obstante, no son solo los humanos los que deben temer al pequeño ojo andante, al que también se le ha visto adherido a un gato y una oveja, sino que el organismo parece apuntar a presas cada vez más ambiciosas, atreviéndose incluso con el xenomorfo. Aunque el T. Ocellus, a pesar de su empeño, no logra insertarse en el xenomorfo, sin duda el choque entre ambos demuestra que es un adversario a la altura del mítico monstruo.

La novedad del espécimen, sumada a su inquietante y sangrienta manera de matar, hacen del parásito ocular uno de los mayores peligros de Alien: Planeta Tierra. La ficción además incluye algunos planos desde el punto de vista de la criatura, dejando claro que no solo lo observa todo, sino que además es capaz de comprenderlo hasta cierto punto (de hecho, parece entender la posición de poder que ostenta Boy Kavalier), algo que sin duda lo convierte en una mayor amenaza.