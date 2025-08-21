VÍDEO: Xenomorfo vs Híbrido en el combate más salvaje de Alien: Planeta Tierra 1x03

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

El tercer episodio de Alien: Planeta Tierra, que ya se encuentra disponible en Disney+, ha estado cargado de impactantes revelaciones y salvajes momentos. Entre estos últimos se encuentra una brutal escena con los xenomorfos, que ya circula en Internet.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Metamorfosis, el 1x03 de Alien: Planeta Tierra arranca inmediatamente después del tremendo cliffhanger de su anterior entrega. Esto es, con Wendy (Sydney Chandler), cuya conciencia es la de una niña llamada Marcy y es también el primer híbrido desarrollado por Prodigy, siguiendo el rastro de su hermano mayor Joe, A.K.A. Hermit (Alex Lawther).

Pero para su estupefacción, en los primeros compases del capítulo descubre que Joe se encuentra envuelto en un capullo de xenomorfo. Y es que, con los huevos a punto de eclosionar, los Facehugger, las atroces criaturas alienígenas conocidas como abrazacaras, necesitan encontrar huéspedes en los que poder implantarse.

Es entonces, mientras intentan huir, que alrededor del minuto 6:28 se produce una de las escenas más impactantes: el brutal enfrentamiento entre los híbridos y los xenomorfos.

Tal y como muestra la escena, que ya corre como la pólvora en Internet, el xenomorfo atraviesa con su letal cola a Joe y cae al suelo. La criatura lo atrapa, pero Wendy consigue plantarle cara e incapacitarlo antes de que pueda asestar un golpe aún más mortal.

I never get bored of watching synthetic robot fighting off the XENOMORPH over and over throughout the years, this scene was stunning to watch.#AlienEarth #alienearthfx pic.twitter.com/q4GRGXSIFb — kylo ren (@oyemnassxo) August 20, 2025

Esto parece evidenciar que los híbridos son físicamente tan fuertes como los xenomorfos. Sin embargo, aunque consigue decapitar a la mortal criatura alienígena, Wendy también resulta herida durante la lucha, desplomándose en el suelo.

Cuando recobra el sentido, ya en el tramo final del episodio, Wendy puede escuchar -o tal vez sentir- a Kirsh (Timothy Olyphant) diseccionando un abrazacaras y extrayendo una diminuta criatura con forma de renacuajo que acaba siendo introducida en el pulmón que Joe se había extirpado quirúrgicamente. Así pues, todo parece indicar que la serie introducirá un chestburster, la segunda etapa en el ciclo de vida de los xenomorfos, también conocido como revientapechos, que no resulta mortal.

Creada por Noah Hawley, la serie, cuya trama se sitúa en el año 2120, es decir, antes de los eventos del filme de Ridley Scott Alien: El octavo pasajero, también cuenta en su reparto con Essie Davis, Samuel Blenkin, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille y Moe Bar-El.