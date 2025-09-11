Alien: Planeta Tierra y "la escena más inquietante" del año en televisión

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

El sexto episodio de Alien: Planeta Tierra ya ha aterrizado en Disney+. Y si bien los capítulos anteriores ya habían mostrado algo de la clásica brutalidad de la franquicia de terror y ciencia ficción iniciada por Ridley Scott, la nueva entrega ha dejado una escena que el creador de la serie ha definido como la "más inquietante que la gente verá en televisión este año".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado La mosca, el episodio 6 de Alien: Planeta Tierra deja dos importantes muertes, la del híbrido encarnado por Kit Young, Mofeta (o Isaac, como él mismo se bautizó) y la de uno de los científicos, Arthur. Si bien ambas resultan estremecedoras, cabe destacar la primera ya que, para empezar, muestra que los híbridos no son invencibles, sino que hay una especie alienígena en particular que los ve como alimento.

En el episodio, Isaac recibe el encargo de alimentar a las criaturas del laboratorio y, en vez de llevarse a Rizos con él, decide hacerlo solo. Tras un problema en la celda de los insectoides, Isaac decide entrar él mismo a depositar la bandeja con comida pero, debido a la malvada intervención de la oveja controlada con el T. Ocellus, se queda encerrado y a merced de las moscas.

"Me senté y escribí la que probablemente sea la escena más inquietante que la gente verá en televisión este año, ya sabes, con la oveja", expresó el creador de la ficción, Noah Hawley, en una entrevista concedida a Decider. "Tenía la oveja, que no es una criatura malvada por naturaleza, ¿verdad? Y eso tiene su parte cómica, ¿no? Es como una oveja malvada. Ya sabes, las cabras, lo entendemos. Las cabras tienen una historia satánica. La idea de que la oveja, que no destaca precisamente por su intelecto, fuera una especie de genio me resultaba irresistible", explicó.

"Me gustó la idea de que está observando, que entiende la causa y el efecto, y que, en última instancia, Isaac muere porque la oveja vio una oportunidad y la aprovechó", continuó Hawley, observando cómo poco a poco se hace patente que "no es solo 'inteligencia animal'" sino que el parásito ocular podría tratarse de "una conciencia con el potencial de tomar el control".

Además, el creador resaltó la importancia de que existiera también una amenaza para los híbridos para que no fuesen "realmente inmortales". "Es posible que al espectador no se le haya ocurrido que una de estas criaturas pudiera ser una amenaza para los androides o los híbridos", apuntó.

"EL MOMENTO CLÁSICO DE TERROR"

Por su lado, el actor que en la ficción da vida al desventurado Mofeta/Isaac, explicó en declaraciones a Collider cómo abordó una escena a la que "quería hacerle justicia", ya que daba "sentido a todo el personaje". "Realmente es la curiosidad la que mata al gato. Creo que está tan desesperado, está tratando de encontrar su propia identidad, y finalmente la ha encontrado y la está disfrutando. Así que la tragedia surge al no darse cuenta de que todo está a punto de salir terriblemente mal", observó Young.

El intérprete señaló además cómo su personaje se da cuenta del peligro mucho después de que lo haga el espectador. "Cuando se bloquea la puerta y él empuja la puerta, porque en realidad es un plano general, solo se siente ligeramente irritado por ello. Piensa: 'Oh, Dios mío, ¿cómo voy a salir? ¿Tengo que llamar a alguien? Tienen que bajar, la llave, ¿cómo va a funcionar eso?'. Todavía no se ha dado cuenta de que se ha acabado el juego", desgranó.

"Cuando se da la vuelta y ve la comida que le han dado, se da cuenta de que, si estuviera en cualquier otra celda, estaría bien, pero la celda en la que está, esa criatura se come de lo que está hecho. Es realmente el clásico momento de terror en el que se mira hacia arriba y se entra en pánico, y es solo ahí cuando piensa: 'Vale, estoy en problemas'", expuso el actor.