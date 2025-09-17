Alien: Planeta Tierra 1x07 rompe la regla más importante de los xenomorfos... Y da igual

MADRID, 17 Sep. (CulturaOcio) -

Tras el estreno de su séptimo episodio, tan solo queda un capítulo para que la primera temporada de Alien: Planeta Tierra llegue a su fin. Y aunque en general la serie puede considerarse un éxito, hay ciertos aspectos de la misma que no han convencido a los fans, uno de los cuales llevaba intuyéndose varios capítulos y finalmente ha resultado en toda una ruptura de la regla más importante de la franquicia de ciencia ficción y terror iniciada por Ridley Scott.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si ha habido una constante intrínseca a la misma esencia de la franquicia a lo largo de todas sus entregas es que los xenomorfos son los malos, criaturas sanguinarias cuyo único propósito es matar y de la que los personajes de turno deben escapar. No obstante, Alien: Planeta Tierra ofrece una nueva visión de la forma de vida más aterradora del universo, llegando a presentarla como aliado de sus personajes principales.

Desde que la cría de xenomorfo nacida en las instalaciones de Prodigy tras anidar en un pulmón de manera controlada se dejara acariciar por Wendy (e incluso antes quizá, desde que esta empezara a escucharla), estaba claro que la ficción ofrecería una cara de la especie alienígena nunca antes vista. Así, la sintética comienza a desarrollar un vínculo de simpatía hacia la criatura, a la que ve crecer y con la que se va comunicando poco a poco, aprendiendo su complejo lenguaje y siendo capaz de reproducirlo.

Conforme va avanzando la serie, Wendy va pronunciándose cada vez más a menudo a favor de los seres alienígenas, defendiendo que ellos no querían ser traídos a la Tierra y rechazando la actitud humana de abrirlos en canal para investigarlos, algo decisivo en su búsqueda de identidad como híbrida. Así pues, en el séptimo episodio, el personaje encarnado por Sydney Chandler acaba liberando al xenomorfo, que mata a los científicos del laboratorio y luego a unos soldados que amenazaban a la chica.

De esta manera, la serie parece haber establecido al xenomorfo (al menos a ese espécimen en particular) como un aliado de Wendy en su huida de las garras de Prodigy, un cambio patente respecto a la mayoría de las tramas de la saga, centradas en escapar del propio xenomorfo. En todo caso, y aunque algunos fans puedan cuestionar que la criatura se comporte como la mascota de un personaje que, en esencia, sigue siendo una niña, es indudable que ese sigue siendo un organismo letal y una amenaza para la humanidad.