Noah Hawley, sobre la temporada 2 de Alien Planeta Tierra: "Tengo un destino en mente"

Con seis episodios ya disponibles en Disney+ y solo dos por estrenar, Alien: Planeta Tierra está cada vez más cerca de su final. No obstante, y aunque todavía no hay confirmación oficial, es de esperar que la serie continúe con una segunda temporada, algo que el creador de la misma, Noah Hawley, ya ha abordado en diversas ocasiones, recientemente asegurando tener "un destino en mente" para la ficción.

"Sí, lo tengo. Quiero decir, creo que tengo un destino en mente en cuanto a la historia, lo que me permite saber qué historia estoy contando y qué significa", expresó Hawley en una entrevista concedida a Evolution of Horror. "Y no sé cuánto tiempo se tarda en llegar allí, pero tengo una idea de hacia dónde vamos con éxito. Y, ya sabes, la pregunta es: ¿cómo podemos agilizar el proceso para que no tengas que esperar tres, cuatro o cinco años para saber más?", continuó.

El pasado mes de julio, en declaraciones a Variety, el realizador ya exponía su visión de la serie en conjunto, señalando que la temporada 1 sería una "prueba de concepto". "Y si funciona comercialmente, entonces la temporada 2 se trata de construir un modelo sobre el cual podamos imaginar hacer una temporada 3, 4, 5. [Alien: Planeta Tierra] está diseñada para ser una serie recurrente. No sé cuántas temporadas serán. Creo que los finales son los que le dan sentido a una historia, así que tengo una idea de hacia dónde voy con ella", explicó entonces.

Aparte de la visión de Hawley, cabe recordar que también FX se mostró comprometida con la ficción, anunciando planes a largo plazo. "Somos muy optimistas con Alien: Planeta Tierra y le hemos dicho [a Hawley] que, suponiendo que, como esperamos, Alien: Planeta Tierra sea una serie de televisión que vuelva, queremos que se centre en escribir al menos dos temporadas antes de volver a una posible sexta temporada de Fargo", reveló a Variety el jefe de la compañía, John Landgraf, en 2024, dejando claro que la serie es una prioridad.

Por el momento, la primera temporada de Alien: Planeta Tierra parece estar dirigiéndose a un apoteósico final. Y es que, con las cinco especies alienígenas retenidas (con más o menos éxito) en la isla de Prodigy y Wendy y los sintéticos en busca de su propia identidad, el conflicto está servido y es de esperar que el xenomorfo no sea el único que siembre el caos en los últimos episodios.