Noah Hawley, el creador de Alien: Planeta Tierra, explica la conexión entre Wendy y los xenomorfos

MADRID, 29 Ago. (CulturaOcio) -

Titulado Observación, el 1x04 de Alien: Planeta Tierra ha profundizado en la conexión que parecían compartir Wendy (Sydney Chandler) y los xenomorfos en su anterior entrega y, al mismo tiempo, ha puesto sobre la mesa la cuestión de si es posible controlar a una especie tan peligrosa. Noah Hawley, el creador de la serie ha arrojado luz al respecto.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

"Para un niño nada ocurre por casualidad, ¿no? Todo le parece importante", apuntó Hawley en declaraciones a Decider. "Hay un momento en el cuarto episodio en el que ella dice: 'Me eligieron. ¿Verdad?' Lo cual no es cierto. No la escogieron. Simplemente puede escucharlos debido a algún fallo en el hardware o software que tiene", explicó.

"Otra cosa que sucede con los críos es que no juzgan... Es decir, para ellos estos son solo animales, ¿sabes? De modo que ella mira a estas criaturas y siente empatía, de igual manera que mi hija se hizo vegetariana cuando tenía nueve años", añadió Hawley.

"Estas criaturas no pidieron estar aquí y quizás estén asustadas. Ella le dice a su hermano: 'Este, tal vez este pueda ser bueno'. Y, aunque a veces parezca raro, como si hablara de su 'amigo el tiburón', se puede entender su impulso de intentarlo", finalizó.

En este punto conviene recordar que Boy Kavalier (Samuel Blenkin) ha estado animando a Wendy a expresar en voz alta los extraños sonidos que estaba escuchando en su cabeza desde que tomó contacto con los xenomorfos en el segundo episodio de la serie.

De este modo, el manipulador personaje convence a la híbrida para intentar comunicarse con el revientapechos que acabó siendo introducido en el pulmón que Joe se había extirpado quirúrgicamente y al cual parecía ser capaz de sentir o tal vez escuchar. Al final de 1x04, el renacuajo consigue escapar de la cápsula de cristal en la que estaba encerrado. Sin embargo, en lugar de responder con violencia, Wendy utiliza su nueva habilidad para tranquilizar a la criatura e incluso llega a acariciarle la cabeza.

Creada por Hawley, la serie, cuya trama se sitúa en el año 2120, es decir, antes de los eventos del filme de Ridley Scott Alien: El octavo pasajero, también cuenta en su elenco con Essie Davis, Babou Ceesay, David Rysdahl, Adrian Edmondson, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Diem Camille y Moe Bar-El.