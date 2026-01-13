Netflix confirma oficialmente por qué el final de Stranger Things fue tan decepcionante y hay cosas sin sentido

Archivo - STRANGER THINGS: SEASON 5. Winona Ryder As Joyce Byers In Stranger Things: Season 5. Cr. COURTESY OF NETFLIX 2025 - COURTESY OF NETFLIX - Archivo

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

Stranger Things culminó su andadura en Netflix con un desenlace cargado de épica y emoción... pero que no convenció a muchos fans. Y ahora, un detalle revelado sobre el proceso de producción de la quinta y última temporada podría explicar por qué el final fue tan decepcionante. De hecho, Matt Duffer, su cocreador, asegura que "nunca había hecho algo parecido".

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En Una última aventura, el documental sobre cómo se hizo Stranger Things 5, que ya está disponible en Netflix, hay un pasaje donde Matt Duffer le dice al equipo de rodaje en el set: "No es que no sepamos cuál es el final. Todo está planeado. Tengo que escribirlo, pero nos queda poco tiempo". Esto tal vez pueda sorprender a más de uno, teniendo en cuenta que transcurrieron tres años entre la temporada 4 y 5 de la ficción. Pero lo cierto es que, en pleno rodaje de los capítulos finales, el guion de la última entrega de la serie seguía sin estar finalizado.

"Estamos filmando el episodio 8, que aún no está totalmente terminado -¡alerta de spoiler!- así que ni siquiera sabemos qué está pasando", comenta en un momento dado Montana Maniscalco, la asistente de producción, sobre otra secuencia del día 117 del rodaje. De hecho, Matt Duffer confesó que ni siquiera leyó el guion del capítulo hasta el último momento.

"Aún no he leído todo el episodio y ya lo estamos rodando", dice Duffer al equipo en el set de rodaje. "Nunca había hecho algo parecido", expresa. "Es muy raro saltar hasta el octavo. No me gusta. Tengo que ser sincero", asegura a continuación.

"Producción y Netflix nos están machacando constantemente por el episodio 8", añade Matt. Su hermano Ross afirma entonces que nunca habían escrito en circunstancias tan difíciles.

"No solo porque teníamos la presión de que el guion fuera bueno, sino que nunca habíamos tenido tanto ruido alrededor", explicó acerca de los factores a la hora de realizar el desenlace de Stranger Things.

Tras el controvertido final, muchos confiaron en que los Duffer sorprenderían a todos con un noveno episodio secreto el pasado 7 de enero y este terminaría desvelando el auténtico cierre de la ficción, ya que, para algunos seguidores, había muchos detalles que no terminaban de encajar.

Es más, la teoría más extendentida del denominado Conformity Gate sostenía que Vecna (Jamie Campbell Bower) mantenía a los protagonistas bajo una ilusión creada mediante control mental.

Las estrellas de la serie han defendido en distintas entrevistas el final ideado por los Duffer. Jamie Campbell Bower, actor que da vida al malvado Vecna, afirmó que "es el final que merece la serie". "Esta serie trata sobre la amistad, el amor, la esperanza y la alegría. Y, por supuesto, la persona que no es así tiene que irse. Aunque lo único que realmente necesita es un abrazo", señaló en en su paso por el programa The Tonight Show.

En otra entrevista reciente con People, Charlie Heaton, quien da vida en la serie a Jonathan Byers, aseguró que el cierre de su arco con el personaje de Natalia Dyer, quien encarna a Nancy Wheeler, se veía real y auténtico.

"Han pasado por muchas cosas juntos. Y cuando interpretas sus papeles, te preocupas por ellos y quieres que tengan ese final, en cierto modo. Pero [el final] parecía real y creo que eso era más importante que el hecho de que estuviesen juntos... Era una escena muy bien escrita y que pareciera tan auténtica era como, vale, toca una fibra distinta", afirmó Heaton.