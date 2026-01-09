Millie Bobby Brown rompe su silencio sobre el final de Stranger Things y el Conformity Gate: ¿Está viva Once (Eleven)?

Millie Bobby Brown rompe su silencio sobre si Once está viva al final de Stranger Things - NETFLIX

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

El desenlace de Stranger Things marcó el cierre definitivo para Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) y el resto de sus protagonistas. Pero también dejó en el aire el destino Once, a quien los hermanos Duffer le dieron un final ambiguo para que los espectadores decidiesen si sobrevivió o no. Millie Bobby Brown, quien encarna al personaje en la serie de Netflix, ha roto su silencio y desvelado si sigue con vida.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Según aseguró Bobby Brown en una entrevista con Tudum, la decisión que toma Once al sacrificarse y quedarse en el Mundo del Revés mientras este colapsaba era algo que había deseado durante "mucho tiempo" y la describió como "hermosa y catártica". "Creo que es tremendamente importante que todo esto terminase para ella, y poner fin a su sufrimiento y dolor", añadió la actriz.

En cuanto a la teoría que Mike comparte en el epílogo de la serie, situado 18 meses después de la derrota de Vecna, acerca de que Once fingiese su muerte con la ayuda de Kali y esté sana y salva en algún remoto lugar, Brown respondió con cautela y cierta ambigüedad.

"Me encanta ese final, que los poderes de Kali cobren un significado tan relevante. Todo tiene un propósito y todo está ahí por una razón", afirmó, dejando entrever que la hipótesis de Mike podría no ser errada.

Y es que el destino de Once al final de Stranger Things dividió a los fans de la serie creada por los Duffer. Llegados a este punto, cabe recordar que Matt Duffer le aseguró al podcast Happy, Sad, Confused que Brown tenía su propia respuesta cerrada acerca del desenlace de su personaje, pero aseguró que era una pérdida de tiempo preguntarle al respecto, ya que "Millie juró guardar el secreto", afirmó.

No obstante, más allá de que el final de Once decepcionase o no a los fans, las palabras de Brown invitan a pensar que era importante que su personaje tomase las riendas de su destino. Esto es algo que hasta ahora no había podido decidir. El hecho de que Mike escoja aferrarse a la hipótesis de que Once continúa con vida le permite a él y a los demás avanzar con sus vidas, lo que, tal vez, de saber que no ha sobrevivido, no sucedería.