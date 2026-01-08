Respuesta oficial de Netflix al Conformity Gate de Stranger Things y su capítulo secreto: Este es el futuro de la serie - NETFLIX

MADRID, 8 Ene. (CulturaOcio) -

Tras el mediático final de Stranger Things, parte del público descontento con el mismo ha alimentado en redes sociales la teoría viral conocida como Conformity Gate, que sostiene que la serie no ha terminado realmente y que existe un noveno capítulo secreto. Aunque los creadores del proyecto han subrayado en reiteradas ocasiones que lo visto constituye el cierre de la historia, el rumor ha ganado tanta fuerza que Netflix ha decidido cortar de raíz las especulaciones.

"TODOS LOS EPISODIOS DE STRANGER THINGS YA ESTÁN DISPONIBLES", reza la descripción de los perfiles oficiales de la ficción en distintas redes sociales. De esta forma, Netflix ha desmentido en un momento la hipótesis que defendía que el epílogo del último capítulo de Stranger Things era una ilusión creada por Vecna y que el verdadero desenlace llegaría más adelante.

Así, aquellos fans de la serie que esperaban ver una nueva entrega del final del fenómeno de Netflix tendrán que conformarse con One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, un documental que llegará a la plataforma el 12 de enero y que se centrará en el proceso de producción de la quinta temporada .

Aunque los hermanos Duffer no se han pronunciado sobre el Conformity Gate, sí han revelado que uno de los frentes abiertos del capítulo final relacionados con Vecna influirá en el futuro de Stranger Things, concretamente en el spin-off de imagen real que está en desarrollo.

"Quedan preguntas sobre de dónde salió la roca, el científico y todo eso", recuerda Matt Duffer en una entrevista con The Hollywood Reporter sobre la escena en la que el joven Henry Creel se topaba con una misteriosa piedra asociada al Mundo del Revés, al Abismo y al origen de sus poderes.

STRANGER THINGS... CON NUEVOS PERSONAJES Y MITOLOGÍA

"Dijimos que hay algo en el final que va a conectar con el spin-off, y diría que este es el cabo suelto que no está atado y que se atará", desvela el cocreador de Stranger Things, que subraya que el próximo proyecto "es una mitología completamente nueva" a la vez que "conecta y responderá algunas de las preguntas que quedan abiertas". "No va específicamente sobre el Azotamentes ni sobre el Mundo del Revés, pero ojalá aporte algunas respuestas a esas dudas relacionadas con la memoria de Henry", expresa.

A pesar de la conexión con la serie madre, los Duffer ya explicaron que el proyecto derivado va a "explorar nuevos personajes y una nueva mitología con el espíritu de Stranger Things". "Aunque está relacionado en cierto modo, es en realidad una historia completamente diferente, con una ubicación completamente diferente y con actores y personajes completamente diferentes. Es independiente, una entidad propia", explicaron.

En paralelo, este 2026 llegará a Netflix la serie Relatos del 85, spin-off de animación ambientado entre la segunda y la tercera temporada que sigue al grupo enfrentándose a nuevos monstruos del Mundo del Revés mientras investigan un misterio paranormal que sacude Hawkins.