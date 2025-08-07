Tim Burton ya ha rodado el videoclip de la canción de Lady Gaga para Miércoles - CONTACTO

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

La inminente aparición de Lady Gaga en Miércoles, la serie de Netflix protagonizada por Jenna Ortega, sigue dando que hablar. Y es que, aunque su fichaje en la serie se anunció el pasado año, nuevas informaciones apuntan a que la ficción contará con una canción suya... y Tim Burton ya ha rodado el videoclip.

El aclamado cineasta ha sido el encargado de dirigir el vídeo musical de la canción de Lady Gaga para Miércoles, según informa The Hollywood Reporter citando una fuente cercana a la producción. Además, el 'insider' reveló que el vídeo musical se rodó en México, aunque no especificó cuándo. No obstante, el medio señala que la cantante estuvo allí el pasado mes de abril, donde impartió varios conciertos en el Estadio GNP Seguros.

Según reveló Variety hace apenas unos días, la canción de Lady Gaga para la banda sonora de Miércoles lleva por título Death Dance y verá la luz el mes que viene.

Respecto a su papel en la serie, interpretará a Rosaline Rotwood, una legendaria y enigmática profesora de la Academia Nevermore. La cantante aparecerá en la segunda parte de la temporada 2, que aterrizará en Netflix el próximo 3 de septiembre.

No es la primera vez que Lady Gaga se adentra en el género del terror en la pequeña pantalla, pues ya apareció en la quinta temporada de la serie American Horror Story. También es conocida por títulos como Joker: Folie à Deux, La casa Gucci o el último remake de Ha nacido una estrella, por el que estuvo nominada al Oscar como mejor actriz de reparto.

Tim Burton, además de dirigir el videoclip de Lady Gaga, ha estado involucrado en la serie de Miércoles desde el principio. El cineasta ha dirigido cuatro episodios de la primera temporada y cuatro de la segunda. No obstante, aún se desconoce qué implicación tendrá Burton en la tercera entrega de Miércoles, que ya está en marcha.