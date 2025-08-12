Los creadores de Miércoles ya preparan un reboot de la familia Addams... sin Netflix

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Miércoles, la serie protagonizada por Jenna Ortega, es uno de los títulos más vistos Netflix. Con su temporada 3 confirmada antes del estreno de su segunda entrega al completo, la plataforma está barajando incluso un posible spin-off centrado en el tío Fétido. Pero las buenas noticias para los fans de la franquicia no acaban ahí, pues los creadores de Miércoles están preparando un nuevo proyecto, aunque esta vez al margen de Netflix.

Alfred Gough y Miles Millar, creadores de Miércoles, revelaron en el pódcast de Deadline Crew Call que han sido elegidos para capitanerar un reboot de la familia Addams en forma de película de animación. "Estamos trabajando en ello con Amazon MGM y con Kevin Miserocchi, que dirige la Addams Foundation, conocía a Charles Addams y es el guardián del legado de los Addams", afirmó Gough. Miserocchi, además de ser productor de Miércoles, también lo fue de la película de animación Los locos Addams y de su secuela.

"Estamos reiniciando la franquicia de películas de animación. Por lo tanto, no tendrá nada que ver con las dos películas anteriores, ni estará relacionada con esta serie. Será una nueva película de los Addams", adelantó el creador.

La implicación de Miserocchi y la Addams Foundation en el proyecto es significativa, pues sugiere una voluntad de alinear la nueva película con la visión de Charles Addams, creador de los cómics originales. Aunque Gough adelantó que dos de los productores de Miércoles trabajarán también en el reboot, Netflix no está vinculada al proyecto y el creador ya dejó claro que esta nueva película no tendrá "nada que ver" ni estará conectada con Miércoles ni con las dos películas de animación anteriores.

En 1964, los personajes creados por Charles Addams saltaron a la pequeña pantalla con la icónica serie de televisión La familia Addams, que fue emitida durante dos temporadas. Posteriormente, la franquicia debutó en la gran pantalla con la película de 1991 dirigida por Barry Sonnenfeld, en la que Christina Ricci dio vida al personaje de Miércoles, Anjelica Huston a su madre Morticia y Raul Julia a Gómez, su padre. Su secuela, La familia Addams. La tradición continúa, vio la luz dos años después.

Más recientemente, en 2019, se estrenó la primera película de animación de la franquicia, Los locos Addams, a la que siguió una secuela en 2021. Miserocchi, quien está al frente de la Addams Foundation en la actualidad, trabajó como productor en ambos filmes.