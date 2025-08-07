Archivo - El final de la temporada 2 parte 1 de Miércoles, explicado: ¿Qué es LOIS y quién controla los cuervos? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 7 Ago. (CulturaOcio) -

Los primeros cuatro episodios de la segunda temporada de Miércoles ya están disponibles en Netflix. Y aunque habrá que esperar hasta el 3 de septiembre para conocer el desenlace de la entrega, cabe decir que la primera parte ya parece haber ofrecido algunas respuestas, además de generar otras muchas preguntas.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En su regreso a la Academia Nevermore, Miércoles se sumerge enseguida en una nueva y escabrosa investigación, si bien en esta ocasión no cuenta con la ayuda de sus poderes psíquicos, que desaparecen misteriosamente tras tener una terrible visión de la muerte de Enid.

El detective privado Carl Bradbury muere asesinado por una bandada de cuervos y poco después, su compañero y antiguo sheriff de Jericho, Donovan Galpin, sufre el mismo destino. Reconociendo la insistente presencia de un cuervo tuerto siguiéndola y en ambas escenas del crimen, Miércoles deduce que el culpable debe ser un tipo muy especial de marginado, un Avian, es decir, alguien capaz de controlar a los pájaros.

Segura de que el asesino irá en algún momento a por Enid, Miércoles trata de mantener a su amiga alejada del peligro. Mientras tanto, su investigación la lleva a una cabaña en el bosque donde Bradbury y Galpin solían reunirse. En esa cabaña, la joven descubre que ambos agentes estaban indagando en la muerte de varios marginados y su conexión con el hospital psiquiátrico de Willow Hill y que habían dado con una importante pista, un solo nombre: LOIS.

Cabe apuntar que el interés de Galpin por el centro se debía con toda probabilidad a la preocupación por su hijo Tyler, internado allí como una vez lo estuviera su esposa.

Finalmente, y gracias a la ayuda de Fétido, Miércoles acaba dando con las respuestas que buscaba. LOIS no es una persona, sino las siglas de "Long-Term Outcast Integration Study" (estudio sobre la integración a largo plazo de los marginados), un proyecto secreto llevado a cabo por Augustus Stonehurst, un antiguo profesor "normi" de Nevermore que, fascinado por los marginados, quería ser parte de ellos, por lo que falsificó la muerte de varios estudiantes para poder hacer experimentos con ellos.

Mientras que Augustus no consiguió transformarse en un DaVinci como quería, sino que perdió la cabeza en el proceso, pasando a ser un paciente de su propio psiquiátrico, sus experimentos sí dieron fruto en su hija Judi, que se convirtió en un Avian. Esta, que al principio de la ficción se presentaba como una inofensiva asistente del centro, se revelaba así como la verdadera autora de los asesinatos, que habría perpetrado para mantener a salvo el proyecto de su padre, que la investigación de Galpin al final habría expuesto.

En los últimos compases del cuarto episodio, Judi confronta a Miércoles y Fétido, pero este último, haciendo uso de sus poderes eléctricos, provoca un corte de luz, permitiendo así a los pacientes del laboratorio secreto escapar de sus celdas. Estos, marginados que sin duda habrían sufrido durante años los abusos primero de Augustus y luego de su hija, se abalanzan sobre Judi, si bien esta logra escapar, por lo que es muy probable que su historia aún no haya acabado.