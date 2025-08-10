La temporada 2 de Miércoles cambia radicalmente a un icónico miembro de la familia Addams

MADRID, 10 Ago. (CulturaOcio) -

Desde que Charles Addams creara a la familia Addams, dándola a conocer a través de sus viñetas en el The New Yorker, el peculiar clan ha tenido numerosas iteraciones, siendo llevado en varias ocasiones tanto a la gran como a la pequeña pantalla. Y aunque a lo largo de los años los personajes han evolucionado y sufrido ciertos cambios, cabe destacar en particular el caso de la abuela, que la segunda temporada de Miércoles parece haber reinventado totalmente.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Mientras que la primera temporada de la ficción protagonizada por Jenna Ortega ya había mostrado al grueso del clan Addams, se había dejado a un integrante clave que al fin ha introducido en sus nuevos episodios. Encarnada por Joanna Lumley, Hester Frump, madre de Morticia, se presenta en la serie de Netflix como una anciana elegante y con una presencia imponente y autoritaria.

Todo indica que el personaje tendrá cierto peso en la trama de la temporada. Y es que, por un lado, el nuevo director de Nevermore pretende lograr que haga una cuantiosa donación, aunque para ello deba extorsionar a Bianca para que convenza a Morticia de hacer las paces con ella y, por otro, es de esperar que viejas heridas del pasado resurjan, ahondando en la causa de la tensa relación entre madre e hija.

Por el momento, la serie ya ha dejado ver el carácter manipulativo de Hester, además de revelar que fue la responsable de internar a su otra hija, Ophelia, en Willow Hill, en cuanto esta empezó a llorar lágrimas negras.

Aunque cabe decir que la abuela de los Addams siempre ha sido un personaje que ha cambiado mucho con cada adaptación, la versión de Netflix difiere especialmente de las demás.

EL PROBLEMA DE LAS DOS ABUELAS

Según apunta ComicBook, en las viñetas originales del The New Yorker ya existía el personaje de la abuela, aunque carecía de nombre e incluso de una personalidad definida, siendo simplemente una figura cuyo pelo encrespado y mantas le daban aspecto de bruja.

Ahora bien, en la serie de televisión de 1960, Blossom Rock dio vida a un personaje similar, que se presentaba como la madre de Gómez. Esta era una bruja excéntrica, no demasiado diestra con los hechizos y con buenas intenciones generalmente. En la misma ficción, sin embargo, apareció también la madre de Morticia, la abuela Frump, interpretada por Margaret Hamilton y mucho más cínica y severa que la otra.

Aunque la distinción entre ambas abuelas se mantuvo en la serie de animación de los 70, no fue así en las icónicas películas en imagen real de los 90, que solo incluyeron a una en su universo, madre de Morticia, encarnada por Judith Malina en la primera entrega y por Carol Kane en la segunda. Posteriores adaptaciones, incluyendo las más recientes películas de animación de 2019 y 2021, presentaron a la matriarca de nuevo como la madre de Gómez.

Aún está por ver si el personaje de Lumley será la única abuela de Miércoles que la ficción de Netflix incluya pero, por el momento, lo que sí es patente es que tiene poco en común con la anciana entrañablemente peculiar de anteriores producciones.