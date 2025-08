MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Miércoles ya ha llegado a Netflix... al menos su primera parte. Y es que el desenlace de la nueva entrega no llegará hasta el 3 de septiembre con el estreno de los 4 últimos capítulos. Pero, a modo de apertivo, la plataforma ya ha lanzado el primer tráiler de los nuevos episodios, que descifra el gran 'cliffhanger' del 2x04.

El avance, de casi un minuto de duración, arranca con Miércoles tumbada en una cama de hospital con los brazos cruzados sobre el pecho, tal y como descansan los difuntos en sus ataúdes. "¿Cómo está nuestro pequeño cadáver?", dice con cariño Gomez, el padre del personaje de Jenna Ortega, a lo que Morticia responde: "Todavía en coma", confirmando así que Miércoles sobrevivió al tremendo ataque de Tyler en su monstruosa forma de Hyde.

Tras esta trascendental revelación, el adelanto muestra a Enid viendo, asustada, cómo su propia mano se convierte en una garra de lobo, que instintivamente esconde tras de sí. "Siempre he creído que estar embrujado es una elección. Pero lo que realmente nos atormenta es nuestro pasado", proclama la voz de Miércoles mientras el director Dort, encarnado por Steve Buscemi, parece emerger flotando de entre las sombras, envuelto en un espectral halo azulado y vestido con un traje que se asemeja al de un antiguo capitán de un navío. Así, el manipulador mandamás de Nevermore bien podría ser, en realidad, un fantasma.

First Teaser Trailer for Part 2 of Season 2 of Wednesday pic.twitter.com/8mUDp5EhO0