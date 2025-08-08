El final de Miércoles 2x04: ¿Qué pasó con Ophelia y qué relación tiene con las visiones de Miércoles y Willow Hill?

Archivo - Miércoles 2x04: ¿Quién es Ophelia y qué relación tiene con las visiones de Miércoles y Willow Hill? - NETFLIX - Archivo

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Miércoles ya ha llegado a Netflix, dejando en el aire más preguntas que respuestas... y una de ellas conecta directamente a la familia Addams con el psiquiátrico Willow Hill. Fue allí donde la hermana de Morticia, Ophelia, pasó una temporada tras perder el control de sus poderes. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Y qué relación tienen sus habilidades psíquicas con las de su sobrina Miércoles?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En el cuarto episodio de la segunda temporada de la serie de Netflix, titulado Si las tristezas hablaran, Morticia revela cómo Ophelia acabó en Willow Hill. Durante su segundo año en la Academia Nevermore, la encontraron en el patio, gritando y con el rostro surcado por lágrimas negras... iguales que las de Miércoles. No obstante, tras experimentar algunas visiones acompañadas de este misterioso y tétrico fenómeno, el personaje de Jenna Ortega ha perdido sus poderes.

"Llevó su don psíquico demasiado lejos y por eso la encerraron", revela Morticia a propósito de su hermana pequeña, rememorando cómo su madre, Hester Frump, hizo oídos sordos cuando intentó convencerla de que los problemas de Ophelia no eran mentales, sino que estaban relacionados con sus poderes. De hecho, le rogó que no llevara a su hermana al centro psiquiátrico, pues estaba convencida de que allí solo empeoraría.

TRAS LOS MUROS DE WILLOW HILL

Willow Hill se ha convertido en un escenario clave en esta temporada, no solo porque allí es donde está encerrado Tyler, sino por la cantidad de misterios que se ocultan tras sus muros. Así, Miércoles le pide a su tío Fétido que se infiltre allí buscando respuestas, como quiénes son Augustus Stonehearst y Lois.

Pero Fétido ya conoce de sobra el psiquiátrico pues, cuando Ophelia estaba internada allí, Morticia le pidió que fuera a ver cómo estaba. No obstante, cuando Fétido logró al fin infiltrarse, Ophelia ya no estaba allí. Lleva desaparecida desde entonces... y aquello ocurrió hace 15 años.

El 2x04 de Miércoles reveló que LOIS no es una persona, sino las siglas de un programa de experimentación secreto con marginados que estaba teniendo lugar en Willow Hill. Por tanto, cabe la posibilidad de que la desaparición de Ophelia esté relacionada con esta parte oscura del psiquiátrico. Esto explicaría que Fétido no la encontrara cuando se infiltró allí.

¿HA APARECIDO YA OPHELIA EN LA SERIE?

Cuando Miércoles y su tío encuentran a los marginados encerrados, hay una paciente en particular que destaca entre el resto. Asustada, se mantiene agazapada en un rincón de su celda, que cuenta con una advertencia en la puerta que reza: "Máxima precaución. Solo entrada autorizada". Además, cuando los marginados son liberados, ella se mantiene rezagada y es Miércoles quien la guía hacia la salida.

Aunque todo esto no es más que especulación, está claro que la serie ha querido llamar la atención sobre esta paciente en concreto. Así, sea o no Ophelia, cabe la posibilidad de que tenga cierto peso en la trama de los nuevos capítulos.

¿RECUPERARÁ MIÉRCOLES SUS VISIONES?

En un intento por volver a adquirir sus poderes, Miércoles implora a su madre que le devuelva el libro de Goody Adams. Pero Morticia quiere evitar a toda costa que su hija sufra un destino parecido al de Ophelia y, cuando Hester trata de manipularla para que se lo devuelva, Morticia no duda en tirarlo al fuego. "Mi familia no es negociable", sentencia.

Sin el libro, la perspectiva de que Miércoles recupere sus poderes se presenta más complicada que nunca. Por otro lado, las similitudes entre ella y su tía Ophelia son cada vez más notables, empezando por el espeso líquido negro que le ha brotado de los ojos las últimas veces que ha tenido visiones.

Ya en la primera temporada, Morticia le decía a su hija que no podía ayudarla a controlar sus poderes, a pesar de tener ella misma un talento similar. Esto se debe a que Morticia es una "paloma", lo que significa que su poder está asociado a cosas más positivas. Por su parte, Miércoles es un "cuervo" y necesita otro tipo de guía para no perder la cabeza, en palabras de su propia madre.