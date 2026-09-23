Matthew McConaughey y Woody Harrelson revelan si harán un test de ADN para probar si son hermanos

Matthew McConaughey y Woody Harrelson revelan cómo surgió Brothers y si harán un test de ADN para probar su parentesco - CONTACTO

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -

Este 23 de septiembre llega a Apple TV Brothers, comedia protagonizada y producida por Matthew McConaughey y Woody Harrelson. Los actores interpretan a versiones ficcionalizadas de sí mismos y parte de la teoría real de que ambos podrían ser hermanos, ya que la madre de McConaughey ha insinuado en el pasado que mantuvo una relación con el padre de Harrelson más o menos en la época en que su hijo fue concebido.

"Llevábamos años charlando, y se estaba convirtiendo en una historia bastante divertida entre él, yo y nuestras familias cada vez que nos reuníamos, desde que mi madre soltó esa frase aquella noche en Grecia [sobre el padre de Harrelson]", ha explicado McConaughey en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter. "Y entonces, hace unos años, a Woody se le ocurrió: '¿Sabes qué? ¿Por qué no hacemos de esto una serie de televisión?'. Yo le dije: 'Vale, no está mal como idea'", recordó.

El ganador de un Oscar señaló que empezaron a tener reuniones para presentar el proyecto, luego a reunirse con showrunners y, antes de darse cuenta ya estaban haciendo el casting. "Así fue para él, pero en mi caso, en cuanto dijo: 'Vaya, qué idea más chula', pensé: 'Vale, esto va a salir adelante'", aportó Harrelson. "Él me estaba tranquilizando un poco, como diciendo: 'Claro, lo que tú digas. No hay problema'. Y de repente, ya estábamos en el plató", indicó.

McConaughey reveló que su compañero de reparto es "quien impulsa todo esto porque es él quien cree que es verdad y quien quiere que sea verdad". Según el actor de títulos como Interstellar o Dallas Buyers Club, para Harrelson significa más el hecho de que su madre dijera que conocía a su padre "que una prueba de ADN". "Y si la prueba de ADN demuestra que no somos hermanos, dirá: 'Por eso no se puede confiar en la ciencia'", expuso.

MCCONAUGHEY Y HARRELSON NO PRETENDEN DESCUBRIR SI SON HERMANOS CON UN TEST DE ADN

Al ser preguntados sobre si, en el caso de hacerse una prueba de ADN, harían públicos los resultados, Harrelson señaló que McConaughey no quiere ni siquiera hacer el test. "Si nos hacemos la prueba y, digamos que es cierto -aunque no lo es-, [pero si lo fuera], entonces tendría que replantearme 56 años de quién creía que era mi padre. Pero lo peor sería, en realidad, que no fuera cierto, porque él [Harrelson] se volvería insoportable", argumentó McConaughey.

"Ah, sí, estaría deprimido durante un tiempo. Es una situación en la que todos salimos perdiendo", admitió el aludido. "Me gusta pensar en él como mi hermano. Es más mi hermano que mis propios hermanos de verdad, desde hace años y años", expresó, remarcando que su conversación con la madre de McConaughey le había dejado convencido de su relación con su padre.

"Y luego está el hecho de que mi madre haya contado que, cuando fue al hospital a darme a luz y llamó a mi padre, este le dijo: 'Oh, no voy a ir al hospital, Kay. Ese no es mi hijo'. A él [Woody] le encanta esa frase", agregó McConaughey.