Mike Flanagan capitaneará la serie de Warhammer 40.000 de Henry Cavill - NETFLIX

MADRID, 29 Jul. (CulturaOcio) -

Con la serie de Carrie y la película de El exorcista con Scarlett Johansson pendientes de ver la luz, Mike Flanagan sigue sumando proyectos a su agenda. El director volverá a colaborar con Amazon MGM Studios en la serie de Warhammer 40.000 protagonizada por Henry Cavill.

Según informa Deadline, Flanagan se encuentra en negociaciones para unirse al proyecto como productor ejecutivo, showrunner, guionista y director. Cavill también ejercerá como productor ejecutivo, además de encabezar el elenco de la serie.

El célebre juego bélico de miniaturas que originó la franquicia de Warhammer 4.000 fue creado en los años 80. Ambientada 40.000 años en el futuro, esta distopía, que ha enganchado a varias generaciones, es una amalgama de fantasía y ciencia ficción que narra cómo varios ejércitos de diferentes razas y naturalezas (hombres, alienígenas, orcos y un largo etcétera) combaten en una guerra eterna.

EL ACUERDO DE MIKE FLANAGAN CON AMAZON

Esta nueva colaboración de Flanagan en un proyecto de Amazon MGM Studios se enmarca en un acuerdo al que ambas partes llegaron el pasado marzo para que el cineasta desarrollara y produjera ficciones originales para el estudio durante varios años. La primera de ellas ha sido la serie de Carrie que, basada en la novela de Stephen King, verá la luz en Prime Video el 7 de octubre.

Flanagan ya ha dirigido otras adaptaciones a la pantalla de obras de King, como El juego de Gerald o la secuela de El resplandor, Doctor Sueño. Además, es el creador de series de terror como La maldición de Hill House, Misa de medianoche o La maldición de Bly Manor. Respecto a sus próximos proyectos, tiene pendiente el estreno de la nueva película de El exorcista, protagonizada por Scarlett Johansson, que el pasado mes de junio terminaba su rodaje.