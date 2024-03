X-Men 97 ya bate récords antes de su estreno en Disney+

MADRID, 5 Mar. (CulturaOcio) -

X-Men 97 ya bate récords antes de su estreno el próximo 20 de marzo en Disney+ antes de su estreno. La muy esperada secuela de la serie protagonizada por la Patrulla X en los 90, ha superado con creces a otras producciones de Marvel como WandaVision o Echo al ser la única que cuenta con 10 episodios en su primera temporada.

Los seguidores marvelitas ya cuentan los días para ver a Cíclope, Tormenta, Lobezno, Pícara, Jean Grey y el resto de la imposible Patrulla X, de nuevo en acción. X-Men 97 arrancará su trama con Magneto liderando a los héroes mutantes después de que su antiguo mentor, Charles Xavier, enfermo de gravedad, se embarcase en un viaje hasta el planeta natal de los Shi'Ar al finalizar la quinta y última temporada de la querida serie original.

Según recoge The Direct, a escasas semanas de su estreno en Disney+, la plataforma ha confirmado en un comunicado de prensa que la ficción es ya la serie de Marvel que cuenta con más episodios en una primera temporada. De este modo, la ficción, primera producción de la Casa de las Ideas en ver la luz este 2024, supera con sus diez episodios a otros títulos de Marvel, como Echo, con seis episodios, u otras como What If (¿Qué pasaría si...?), She-Hulk: Abogada Hulka o la protagonizada por la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen, WandaVision con sus nueve capítulos.

Por si esto no fuera suficiente, en julio de 2023 se desveló que Marvel Studios ya estaba trabajando en la temporada 2 de X-Men 97, aunque, sin su creador, Beau DeMayo, conocido por su trabajo en The Witcher y Caballero Luna, como guionista debido a diferencias creativas. Se espera que esta nueva entrega de la serie llegue a Disney+ en 2025.

"En el primer episodio, una banda de mutantes que usan sus extraños dones para proteger un mundo que los odia y teme, son desafiados como nunca antes y se ven obligados a enfrentarse a un nuevo futuro peligroso e inesperado", reza la sinopsis de X-Men 97, que además de lanzar sus dos primeros episodios el 20 de marzo, contará con las voces de Christopher Britton como Mr. Siniestro, Cal Dodd como Lobezno, y George Buza como Hank McCoy, alias Bestia. Además, la actriz Alyson Court que interpretó a Júbilo en la serie de los 90, interpretará a un personaje nuevo aún no revelado.