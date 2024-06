MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

Marvel sigue cosechando grandes logros con la primera temporada de X-Men 97. La continuación de la mítica serie de animación de los años 90 ha sido nominada a dos premios de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) 2024, donde compite con Shogun, Ripley y Baby Reindeer, como las mejores nuevas series del año.

Los 10 primeros episodios de X-Men '97 no han dejado indiferente a nadie. Especialmente debido a su innegable tono adulto, además de por la extrema violencia plasmada en varias de sus escenas, lo que suele ser poco habitual en una serie de superhéroes... especialmente de animación y de Marvel

Sin embargo, la Casa de las Ideas dejó sin palabras tanto a la crítica como a los fans con el renacer televisivo de la Patrulla X. Así, X-Men '97 se encuentra nominada a dos de los codiciados galardones TCA que la Asociación de Críticos de Televisión otorgará el próximo 12 de julio de 2024.

La ficción creada por Beau DeMayo, quien fue despedido por Marvel antes incluso del lanzamiento de la serie en Disney+, aspira a alzarse con el premio a mejor serie nueva, categoría donde compiten también Ripley, Mi reino de peluche y Shogun, cuya temporada 2 ya está en desarrollo.

Por otra parte, X-Men 97 también se encuentra nominada a mejor logro en programación familiar, premio al que también optan Heartstopper de Netflix, Mis aventuras con Superman, de Adult Swim, Percy Jackson, Renegade Nell y Doctor Who, siendo estas tres últimas de Disney+.

El hecho de que X-Men 97 se encuentre nominada en ambas categorías en los TCA Awards 2024, ha entusiasmado también al propio DeMayo. "Bastante asombroso. Uno de mis objetivos con esta serie era demostrar que la animación puede y debe ser tratada con la misma seriedad que la imagen real. Ver a #xmen97 nominada junto a series de imagen real como Shogun significa mucho", expresó el guionista en su cuenta de X.

Pretty amazing. One of my goals with the show was to show that animation can and should be treated as seriously as live action. To see #xmen96 nominated with stellar live action shows like Shogun means a lot. https://t.co/jQ8KawiX6n