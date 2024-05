MADRID, 17 May. (Culturaocio)

El último episodio de X-Men 97 ha estado marcado por momentos realmente inolvidables para los seguidores marvelitas. Lo que ninguno esperaba es la escena final en la que Lobezno le confiesa a Morfo sus sentimientos. Y sobre este tierno e incluso conmovedor instante de la temporada 1 se ha pronunciado su creador, Beau deMayo.

X-Men 97 ha cerrado su primera temporada con un final tan memorable que ha dejado sin mediar palabra a los fans de la imposible Patrulla X. Pero hay un momento muy concreto de este capítulo, titulado, La tolerancia es la extinción Parte 3 que los ha encandilado por completo.

Se trata de la escena en la que Morfo, habiendo tomado la apariencia de Jean Grey, consigue que Lobezno se sincere sobre sus sentimientos. Después de que el anterior episodio, viese a Magneto arrancando sin ningún tipo de miramientos el exoesqueleto de adamantiun del cuerpo de Logan, casi acabando con su vida, el mutante cambiaformas es quien se hace cargo de sus cuidados.

Es entonces cuando tiene lugar el momento en cuestión. Morfo, cuyos poderes mutantes son similares a los de Mystica, adopta el aspecto del que es el amor imposible de Lobezno, Jean Grey, confesándole cuánto lo ama y animándole a salir adelante.

Esto es, poniendo al descubierto que se encuentra enamorado del mutante de las garras de adamantium. Lo que ha confirmado el creador de X-Men 97 que ya ratificó además que el personaje es de género no binario. "Sí, Morfo estaba confesando su interés romántico en Logan", aseveró el guionista, que fue despedido por Marvel antes del lanzamiento de la primera temporada.

Yes, Morph was confessing romantic feelings for Logan #xmen97

pic.twitter.com/FhgShK5CX9