Marvel renueva Daredevil: Born Again por una temporada 3 antes del estreno de la segunda

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -
Charlie Cox regresará al papel de Matt Murdock en la temporada 2 de Daredevil: Born Again, que tiene previsto su desembarco en Disney+ en marzo de 2026. Para sorpresa de todos, cuando aún faltan meses para el lanzamiento de los nuevos episodios, Marvel ha renovado la serie por una tercera entrega.
"En lo referente a Daredevil, sí, tenemos luz verde para la temporada 3 y comenzaremos a rodar el año que viene", ha confirmado el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, a IGN.
Conviene recordar que, durante la GalaxyCon, Cox repasó cómo los distintos trajes de su versión del hombre sin miedo beben de los cómics Marvel y anticipó que en la temporada 2 de Born Again aparecerá algo inédito en las viñetas. Pero lo que inquietó al fandom no fue eso, sino el hecho de cómo se refirió a esa segunda entrega: "Hay algo que hacemos en esta temporada final que no existe en los cómics y es único de nuestra serie".
Sin embargo, horas después, Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk/Kingpin en la serie, cambió su traje de villano por el de héroe para tranquilizar a los fans, quienes, alarmados por las palabras de Cox, inundaron la publicación con mensajes de preocupación tras el vídeo.
"Según tengo entendido, no es cierto y hay grandes posibilidades de que tengamos una tercera temporada", respondió D'Onofrio en su perfil de X a un usuario que le preguntó por las palabras de Cox.
Dicho esto, estrenada el pasado mes de marzo, la primera temporada de Daredevil: Born Again se convirtió en el mejor estreno de una serie en Disney+ en 2025, acumulando 7,5 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros cinco días. Por otra parte, la serie recuperará para su segunda entrega a Krysten Ritter como la malhumorada detective Jessica Jones.
Además, la Comic Con de Nueva York, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, anunció recientemente en X que Mike Colter, quien interpretó a Luke Cage en la serie de Netflix The Defenders, participará en el panel de la temporada 2 de Born Again. El actor se reunirá así, además de con Cox y Ritter, con los también anunciados D'Onofrio y Deborah Ann Woll; todos ellos estarán presentes del sábado 11 al domingo 12.
Lo más probable es que Marvel dé más detalles sobre la presencia de Colter en el panel de Born Again, así como su posible incorporación a la serie. Y es que seguramente muchos recordarán que, en los cómics Marvel, Luke Cage terminó convirtiéndose en alcalde de Nueva York tras la caída de Wilson Fisk.