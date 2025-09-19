Marvel renueva Daredevil: Born Again por una temporada 3 antes del estreno de la segunda

MADRID, 19 Sep. (CulturaOcio) -

Charlie Cox regresará al papel de Matt Murdock en la temporada 2 de Daredevil: Born Again, que tiene previsto su desembarco en Disney+ en marzo de 2026. Para sorpresa de todos, cuando aún faltan meses para el lanzamiento de los nuevos episodios, Marvel ha renovado la serie por una tercera entrega.

"En lo referente a Daredevil, sí, tenemos luz verde para la temporada 3 y comenzaremos a rodar el año que viene", ha confirmado el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, a IGN.

Conviene recordar que, durante la GalaxyCon, Cox repasó cómo los distintos trajes de su versión del hombre sin miedo beben de los cómics Marvel y anticipó que en la temporada 2 de Born Again aparecerá algo inédito en las viñetas. Pero lo que inquietó al fandom no fue eso, sino el hecho de cómo se refirió a esa segunda entrega: "Hay algo que hacemos en esta temporada final que no existe en los cómics y es único de nuestra serie".

Sin embargo, horas después, Vincent D'Onofrio, quien interpreta a Wilson Fisk/Kingpin en la serie, cambió su traje de villano por el de héroe para tranquilizar a los fans, quienes, alarmados por las palabras de Cox, inundaron la publicación con mensajes de preocupación tras el vídeo.

"Según tengo entendido, no es cierto y hay grandes posibilidades de que tengamos una tercera temporada", respondió D'Onofrio en su perfil de X a un usuario que le preguntó por las palabras de Cox.

Dicho esto, estrenada el pasado mes de marzo, la primera temporada de Daredevil: Born Again se convirtió en el mejor estreno de una serie en Disney+ en 2025, acumulando 7,5 millones de espectadores en todo el mundo durante sus primeros cinco días. Por otra parte, la serie recuperará para su segunda entrega a Krysten Ritter como la malhumorada detective Jessica Jones.

Además, la Comic Con de Nueva York, que se celebrará del 9 al 12 de octubre, anunció recientemente en X que Mike Colter, quien interpretó a Luke Cage en la serie de Netflix The Defenders, participará en el panel de la temporada 2 de Born Again. El actor se reunirá así, además de con Cox y Ritter, con los también anunciados D'Onofrio y Deborah Ann Woll; todos ellos estarán presentes del sábado 11 al domingo 12.

Hell’s Kitchen just got a whole lot busier 🗡️ Join Charlie Cox, Deborah Ann Woll, Mike Colter, Krysten Ritter, & Vincent D’Onofrio at NYCC on Saturday, October 11 and Sunday, October 12. Buy Sunday tickets before prices increase on September 9: https://t.co/YPjEHjTUHi pic.twitter.com/XO6oV6GhGS — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) August 28, 2025

Lo más probable es que Marvel dé más detalles sobre la presencia de Colter en el panel de Born Again, así como su posible incorporación a la serie. Y es que seguramente muchos recordarán que, en los cómics Marvel, Luke Cage terminó convirtiéndose en alcalde de Nueva York tras la caída de Wilson Fisk.