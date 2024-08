El creador de X-Men'97 acusa a Disney de homofobia y Marvel responde que le despidieron tras "atroces hallazgos"

MADRID, 16 Ago. (CulturaOcio) -

La primera temporada de X-Men' 97, serie que continuaba la historia del clásico animado de los 90, fue todo un éxito y los fans ya esperan ansiosos nuevas tandas de capítulos. No obstante, la ficción de Disney+ sufría un duro revés antes incluso de su estreno, con el despido de su creador, Beau DeMayo. Ahora, el showrunner y guionista ha denunciado que le han quitado los créditos de la segunda entrega (que ya había escrito) debido a una publicación sobre el orgullo gay y Marvel ha respondido, ofreciendo otra explicación muy distinta.

"En primer lugar, estoy muy agradecido por haber trabajado en X-Men'97, colaborando con gente de un talento increíble. Crear este reinicio fue un sueño hecho realidad y el apoyo que han mostrado los fans es conmovedor. Sin embargo, sentí que era urgente que hablara tras dejar la serie...", escribía DeMayo el pasado jueves en sus redes sociales, junto a una captura de pantalla de una publicación antigua. Dicha publicación representaba al creador caracterizado como un Cíclope ligero de ropa y el pie de foto rezaba: "¡Feliz orgullo!"

"Arriba está el fan-art de X-Men que publiqué en Instagram para el Orgullo Gay en junio. El 13 de junio, Marvel me envió una carta notificándome que me habían quitado los créditos de la segunda temporada debido a la publicación. Lamentablemente, este es el último de un preocupante patrón que sufrí mientras trabajaba en X-Men'97 y Blade", explicaba DeMayo.

Firstly, I’m so grateful to have worked on #XMen97, collaborating with some amazingly talented folks. Creating this revival was a dream come true and the support fans have shown is so touching. However, I felt it pressing for me to speak up in the wake of leaving the show… pic.twitter.com/kbOTL3IQJj