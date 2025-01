Tu amigo y vecino Spider-Man explica al fin el origen de los poderes de Peter Parker de Tom Holland

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

Ya están disponibles en Disney+ los dos primeros episodios de Tu amigo y vecino Spider-Man (Your Friendly Neighborhood Spider-Man). Aunque no está ambientada dentro de la Sagrada Línea Temporal, o el canon oficial del Universo Cinematográfico Marvel, la nueva serie de animación parte del mismo Peter Parker que el de Holland... y ha revelado cómo consiguió sus poderes arácnidos.

El Peter Parker protagonista de Tu amigo y vecino Spider-Man tiene una vida casi idéntica a la del personaje de Tom Holland en el UCM. De hecho, son prácticamente el mismo hasta que las línas temporales se bifurcan y se distancia por una diferencia clave: el personaje que ejerce como mentor del joven y lo recluta.

Pero hasta entonces, es de suponer que las vidas del Peter del UCM, es decir del interpretado por Tom Holland, y el de la serie de animación han sido indénticas. Partiendo de esta premisa, que ha secundado incluso el máximo responsable de la división de animación de Marvel Studios, es de suponer que el relato de cómo el joven obtiene sus poderes arácnidos mostrado en Tu amigo y vecino Spider-Man es válido también para la versión de Holland.

Titulado Una sorprendente fantasía, el primer episodio de Tu amigo y vecino Spider-Man comienza con Peter llegando tarde a la jornada de orientación del instituto Midtown, pero nada más bajarse del coche de la tía May, se abre un portal en el cielo a través del que aparece un colosal y letal simbionte. El alienígena no es el único visitante, ya que pronto le siguen el Doctor Strange y una pequeña araña en la que nadie parece reparar.

El arácnido termina aterrizando en la chaqueta de Peter y, mientras este habla con la chica a la que acaba de salvar, Nico Minoru, le pica, provocándole un desmayo. Meses más tarde, el chico ya parece habituado a sus poderes, despertando en el techo de su habitación y usando sus telarañas para acercarse las gafas.

Así, Marvel Studios ha optado por mostrar explícitamente la picadura que canónicamente otorga sus poderes a Peter, algo que no aparecía en el UCM (si bien era mencionado de pasada), donde el personaje encarnado por Holland debutaba siendo ya consciente y haciendo uso de sus extraordinarias habilidades.

Cabe recordar que en el UCM, Peter estudiaba en el instituto Midtown, junto a personajes como Michelle Jones, Ned Leeds, Liz Allan, o Flash Thompson. No obstante, la destrucción del centro al inicio de la ficción marca un importante cambio, quizá el evento desencadenante que separa ambas realidades. De hecho, Doctor Strange se muestra extrañado al cruzar el portal, exponiendo que no deberían estar allí.

De todas formas, la serie deja bien claro que su Spider-Man es distinto... pero muy parecido al Holland y uno de los aspectos clave que demuestran que sus realidades son, hasta ese punto, casi idénticas es precisamente el final del primer episodio.

