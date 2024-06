Así influyó Zack Snyder en el final de X-Men 97

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 1 de X-Men 97 dejó sin aliento a los fans con un final que ya es historia en Marvel Studios. Su creador, Beau DeMayo, ha confesado que, entre otras influencias, en el tramo final de la serie, que cerró con una triple entrega titulada La tolerancia es la extinción, estuvo inspirado por Zack Snyder y la visión que tenía de Superman encarnado por Henry Cavill.

Según reconoció en redes sociales el guionista, que fue despedido por la Casa de las Ideas antes del estreno de la serie en Disney+, la escena en la que Pícara le da una brutal paliza a Bastión estuvo "probablemente inspirada" por El hombre de acero de Snyder.

En concreto por esa secuencia en la que Superman arremete salvajemente contra el general Zod de Michael Shannon en los maizales de Smallville arrasando todo a su paso para alejarlo a golpes de su hogar y, especialmente, de su madre, de su familia.

"Es probable que esto me influyese inconscientemente al desarrollar ese instante final de #xmen97 en el que Pícara machaca a Bastion. Ese no era Superman golpeando a Zod. Es Clark, un hijo defendiendo con furia a la mujer que le crió y protegió. La acción está impulsada por la emoción, no por la trama. #manofsteel", señaló DeMayo.

I was likely subconsciously influenced by this when writing the #xmen97 finale beat of Rogue punching Bastion. That’s not Superman hammering Zod. It’s Clark, a son furiously defending the woman who raised and protected him. The action is driven by emotion not plot. #manofsteel pic.twitter.com/KiZSJcRXAZ