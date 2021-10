Marvel planeaba un spin-off de What If con T'Challa/Star Lord antes de la muerte de Chadwick Boseman

Marvel planeaba un spin-off de What If con T'Challa/Star Lord antes de la muerte de Chadwick Boseman - MARVEL STUDIOS

MADRID, 7 Oct. (CulturaOcio) -

La muerte de Chadwick Boseman no solo cambió los planes de la saga Black Panther, sino que también afectó al futuro de las series de Marvel. Como bien sabrán los fans de la franquicia, en uno de los episodios de ¿Qué pasaría si...? (What If...?) su personaje, T'Challa, se convierte en Star Lord. Una variante que vuelve a aparece en el desenlace de la primera temporada y sobre la que el estudio planeaba hacer un spin-off antes de que el actor falleciera.

"Chadwick había grabado hacía tiempo algo de material de Star Lord T'Challa", dijo el director Bryan Andrews en una entrevista con Variety. "Pero después estaban esos episodios posteriores en los que apareció esporádicamente, y pasó mucho tiempo antes de que tuviera un hueco de nuevo. Y no pasó mucho tiempo desde la grabación final hasta su muerte. Creo que fue tal vez solo unos meses o un mes. Ninguno de nosotros sabía lo que pasaba, obviamente. Pero lo conseguimos a tiempo para tener todo para la temporada 1. Creo que también estaba tratando de hacer un esfuerzo porque T'Challa era muy importante para él, y también esta nueva versión de Star Lord T'Challa era importante para él", explicó.

"No sé si él sabía esto, pero estábamos planeando que Star Lord/T'Challa tuviera su propia serie con ese universo y el mismo equipo", continuó. "Estábamos todos muy emocionados. Sabemos que a él también le hubiera encantado. Y luego, ya sabes, falleció, y todo eso quedó en el limbo. ¿Quién sabe? Quizás algún día", dejó caer.

Boseman debutó como T'Challa en Capitán América: Civil War en 2016. Volvió a interpretar el papel en Black Panther y Vengadores: Infinity War. El actor falleció en agosto de 2020 debido a un cáncer de colon que había mantenido en secreto. A pesar de su diagnóstico, en diciembre de 2020 se confirmó que Boseman había grabado su voz para varios episodios de ¿Qué pasaría si...? (What If...?) antes del trágico desenlace.