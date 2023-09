El showrunner del Daredevil de Netflix dice que el reboot Born Again es "otra estafa Disney"

MADRID, 20 Sep. (CulturaOcio) -

Entre 2015 y 2018 Netflix estrenó las tres temporadas de Daredevil, serie que contó con Charlie Cox como Matt Murdock. El actor retomará su rol en el reboot de Disney+, Daredevil: Born Again, pero parece que no todo el equipo de la ficción original está contento con el proyecto.

Steven DeKnight, que fue showrunner de la serie de Netflix en su primera temporada, ha cargado contra el reboot en Twitter. "No solo cancelaron Daredevil una vez que el equipo consiguió el aumento de salario completo y el pago de las vacaciones... El reboot de Disney+ vuelve a los términos del contrato de la primera temporada. Es una puta estafa. Me pregunto si Steven DeKnight sabe esto", tuiteó un usuario, comentario al que DeKnight contestó.

He does. It’s an old Disney scam where they slightly rename a series to reset contract terms back to first season. Needs to be addressed by all the guilds/unions and crushed! https://t.co/Ttj4A3tnE4 — Steven DeKnight (@stevendeknight) September 18, 2023

"Lo sé. Es una vieja estafa de Disney en la que cambian ligeramente el nombre de una serie para restablecer los términos del contrato de la primera temporada. Esto tienen que abordarlo todos los sindicatos y acabar con ello", denunció el showrunner.

Posteriormente, DeKnight aclaró que sus quejas tenían que ver con las condiciones de trabajo y no con la serie ni su reparto. "Para ser claros, estoy ansioso por ver a Charlie Cox y al increíble Vincent D'Onofrio repetir sus icónicos roles. Pero afirmar que esto es un reboot total y que no tienes que pagar a los creativos originales es, como mínimo, un engaño corporativo", apuntó, mencionando también al actor que encarna a Kingpin.

To be clear, I can’t wait to see Charlie Cox and the amazing @vincentdonofrio reprise their iconic rolls. But to claim this is a complete reboot and you don’t have to pay the original creatives is some corporate shenanigans, to say the least. https://t.co/jYVZx6L1pA — Steven DeKnight (@stevendeknight) September 19, 2023

Además de Cox y D'Onofrio, también se ha anunciado que Daredevil: Born Again contará en su elenco con Margarita Levieva, Sandrine Holt, Michael Gandolfini, Arty Froushan y Nikki M. James. Jon Bernthal repetirá su papel como The Punisher.

"Esto tiene que ser una nueva versión, tiene que ser diferente, si no, ¿por qué lo hacemos?. Mi opinión es que este personaje funciona mejor cuando está dirigido a un público un poco más maduro. Mi instinto me dice que en Disney+ será oscuro, pero probablemente no tan sangriento", declaró Cox a NME sobre lo que verán los espectadores en el reboot de Disney+.

Daredevil: Born Again, cuyo rodaje arrancó en Nueva York y sus alrededores, llevaba tres meses de grabación de los ocho que iba a durar, pero la producción se suspendió por la huelga de guionistas de Hollywood. No se conoce la fecha de lanzamiento, pero sí se sabe que el reboot sumará 18 episodios.