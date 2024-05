Marvel anuncia What If? An Immersive Story, su primera producción interactiva

Marvel anuncia What If? An Immersive Story, su primera producción interactiva - MARVEL

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Marvel Studios se ha aliado con ILM Immersive para crear What If...? - An Immersive Story, la primera historia interactiva original de Disney+. La producción se podrá ver exclusivamente con Apple Vision Pro.

La producción, que conectará con la serie de animación What If...? (¿Qué pasaría si...?), permitirá a los fans "adentrarse en el Multiverso como nunca antes y tener la oportunidad de sumergirse en una historia inmersiva, narrativa e innovadora en realidad mixta". El proyecto tendrá una duración de una hora.

A lo largo de su viaje, los espectadores se encontrarán cara a cara con variantes del Multiverso de sus personajes favoritos, aprenderán las artes místicas y tendrán la tarea de aprovechar el poder de las Gemas del Infinito. Utilizando las revolucionarias capacidades de Apple Vision Pro, What If...? - An Immersive Story brindará "una experiencia atractiva y tecnológicamente avanzada" a los fans, un proyecto que combinará "la realidad aumentada y la virtual mientras viven su aventura narrativa, interactuando con el mundo que los rodea usando sus ojos y manos".

"Los fans entrarán en entornos impresionantes que los llevarán a ubicaciones nuevas e icónicas del UCM y se sentirán completamente inmersos en impresionantes imágenes y audios. Juntas, estas características recordarán a los fans que el tiempo, el espacio y la realidad son más que un camino lineal", añaden desde Marvel.

What If...? - An Immersive Story está dirigida por Dave Bushore y escrita por David Dong and Phil McCarty. "What If...? - An Immersive Story es la próxima evolución en la forma en que contamos nuestras historias, donde los fans de todas las generaciones pueden experimentarlas y vivir la aventura junto a sus héroes favoritos", declaró Bushore. "Esta experiencia abre la puerta al Universo Marvel y es un vistazo de lo que he estado esperando toda mi vida", añadió.

"Esta experiencia es verdaderamente innovadora y diferente a todo lo que hayamos hecho antes. Es una forma nueva y emocionante de convertirse en parte del UCM a través de una historia profundamente emotiva y convincente", apuntó el productor ejecutivo Jamie Voris, vicepresidente ejecutivo y director de tecnología de The Walt Disney Studios.