¿Ha despedido Marvel a Vin Diesel?

MADRID, 28 Dic. (CulturaOcio) -

¿Volverá Vin Diesel a interpretar a Groot, su personaje de Guardianes de la Galaxia? Esta es la gran pregunta que se hacen muchos fans de Marvel después de que la segunda temporada de What If...? (¿Qué pasaría si...?) llegará a Disney+ el 22 de diciembre. Y es que, aunque en producciones anteriores Diesel puso voz al arbóreo personaje, la nueva entrega ha cambiado al actor que dobla a Groot.

Durante el primer episodio de la temporada 2 de What If, Groot aparece como uno de los personajes secundarios en el episodio centrado en Nebula, que tiene lugar en una línea temporal alternativa en la que Nebula se unió al Cuerpo Nova después de que Ronan derrotara a Thanos. Según The Direct, los créditos del episodio confirmaron que el veterano actor de doblaje de Marvel, Fred Tatasciore, reemplazó a Diesel como la voz de Groot.

Esta entrega supone la primera vez que la estrella de Fast & Furious no dobla al personaje. A principios de este año, le puso voz en Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y en la serie de Disney+ Yo soy Groot.

Basada en la serie de cómics de Marvel de 1977, What If (¿Qué pasaría si...?) explora líneas temporales alternativas dentro del Universo Cinematográfico Marvel. Mientras que las historias de la temporada 1 se inspiraron en las películas de la Saga del Infinito, la segunda entrega adapta personajes e historias que se introdujeron por primera vez en la Saga del Multiverso.

Entre los actores de doblaje de la temporada 2, Jeffrey Wright regresa como la voz de El Vigilante, extraterrestre que supervisa los eventos que suceden dentro del multiverso de Marvel. La temporada 2 también cuenta con las voces de Haley Atwell, Karen Gillan, Seth Green, Taika Waititi, Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Cate Blanchett, Sam Rockwell, Jeremy Renner, Kat Dennings, Jeff Goldblum y Sebastian Stan, entre otros.

Además, la estrella de Reservation Dogs, Devery Jacobs, se ha unido al elenco como Kahhori, una joven Mohawk. Al margen de poner voz a Kahhori, Jacob también participó en Echo, que se lanzará en 2024.