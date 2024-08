De Daredevil a Avengers Doomsday: Estos son los proyectos de Marvel Studios en la D23 Expo 2024

MADRID, 8 Ago. (CulturaOcio) -

Los días 9, 10 y 11 de agosto Anaheim (California) acogerá la D23 Expo 2024, una convención para fans de Disney. Marvel Studios contará con su espacio en el evento, en el que anunciará algunos de sus próximos proyectos.

Según el insider Daniel Richtman, Marvel lanzará un nuevo adelanto de Agatha, ¿quién si no?, serie protagonizada por Kathryn Hahn. Además, también se podrán ver los avances de otras ficciones como Daredevil: Born Again y Ironheart.

En cuando a las producciones de animación, se espera que haya noticias de para Your Friendly Neighborhood Spider-Man y Eyes of Wakanda, así como de las futuras temporadas de What If...? (¿Qué pasaría si...?) y nuevas temporadas de X-Men '97.

Todavía no se sabe si el estudio presentará sus próximos lanzamientos cinematográficos, pero se sabe que Marvel ha hecho algunos anuncios bastante importantes en ediciones pasadas del evento, por lo que es posible que, como mínimo, ofrezcan más detalles sobre Los 4 Fantásticos, cinta que, protagonizada por Pedro Pascal y Vanessa Kirby, llegará a los cines el verano del próximo año.

También se esperan novedades de Avengers: Doomsday después de revelar en la Comic-Con San Diego que Robert Downey Jr. volvería al Universo Cinematográfico Marvel como Doctor Doom.

"Estamos encantados de que los fans de todas las edades se unan a nosotros en Anaheim el próximo mes para lo que realmente será la mejor experiencia para los fans de Disney", declaró Michael Vargo, director de D23: The Official Disney Fan Club en un comunicado.

"Este año, D23 se ha reinventado para mostrar aún más de lo que os gusta en todos los mundos de Disney. Los asistentes disfrutarán de la increíble programación y las ofertas de exhibición que tenemos en el Centro de Convenciones de Anaheim, donde nuestras excepcionales narraciones y experiencias cobrarán vida a través de un entretenimiento espectacular con muchas de las mentes creativas detrás de la magia", agregó.

En el evento, más de 55 paneles y presentaciones tendrán lugar a lo largo de cinco escenarios. Vistazos detrás de las escenas, adelantos exclusivos y reuniones muy esperadas son solo algunas de las actividades de las que podrán disfrutar los asistentes.