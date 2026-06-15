Matt Damon quiere resucitar a Jason Bourne: "Siempre estamos intentando hacer otra"

Archivo - 15 February 2024, Berlin: American actor and film producer Matt Damon walks the red carpet on the opening night of the Berlinale. The 74th Berlin International Film Festival will take place from February 15 - 25, 2024. Photo: Jens Kalaene/dpa - Jens Kalaene/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (CulturaOcio) -

Matt Damon no cierra la puerta a encarnar de nuevo a Jason Bourne para protagonizar una nueva entrega de la mítica saga de acción. El oscarizado actor ha asegurado que la posibilidad de continuar la franquicia sigue sobre la mesa y que, de hecho, está dispuesto a escuchar propuestas que permitan dar forma al regreso del legendario agente de la CIA.

"Siempre estamos intentando hacer otra porque nos encantó, a todos los que trabajamos en ellas", ha afirmado Damon en una entrevista concedida a Parade. "Así que siempre estamos intentando escribir, idear una nueva historia. Así que, si se os ocurre algo, avisadnos", aseguraba el intérprete.

La saga Bourne, basada en las novelas escritas por Robert Ludlum, consta de cinco entregas cinematográficas y un spin-off titulado Treadstone que, conformado por diez episodios, vio la luz en 2019.

La primera película de la franquicia, El caso Bourne, se estrenó en 2002 y supuso el punto de partida de una saga formada por cuatro cintas más: El mito de Bourne, El ultimátum de Bourne, El legado de Bourne, que no contó con Damon como protagonista, y Jason Bourne, que marcó el regreso del actor a la franquicia. La recaudación total de la saga asciende a más de 1.600 millones de dólares en taquilla.

En 2025, NBC Universal llegó a un acuerdo con Captivate Entertainment, que ha gestionado los derechos de la obra de Ludlum desde 2001, para volver a adquirir, esta vez de forma permanente, los derechos de la saga Bourne, excepto los editoriales.

En cuanto a los proyectos que Damon tiene en su horizonte, el próximo 17 de julio verá la luz en cines La Odisea de Christopher Nolan, en la que el actor da vida al legendario guerrero Ulises. Además, el intérprete se encuentra en conversaciones para protagonizar la próxima película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, dúo responsable del filme ganador del Oscar a mejor película en 2022 Todo a la vez en todas partes.