Loki revela por error la verdad identidad de Lady Loki

MADRID, 17 Jun. (CulturaOcio) -

Los títulos de crédito de Loki, la nueva serie de Marvel para Disney+, no dejan de dar sorpresas a los fans. Al final del primer episodio, la propia serie reventó el misterio de quién se ocultaba bajo la capucha de su antagonista al listar a la doble de Sophia di Martino como 'Variant Double', revelando así que el villano en cuestión era un versión femenina de Loki.

En el segundo episodio ha vuelto a ocurrir algo similar, solo que esta vez ha sido como consecuencia de un fallo a la hora de coordinar la elaboración de los títulos de crédito del doblaje para los distintos países. Al final de la última entrega de Loki, aparece, como en cada episodio, el reparto de actores que prestan su voz a la serie en diferentes idiomas.

Aunque el personaje de Di Martino aparece listado como La Variante en todas la versiones, en el elenco en castellano se la menciona como Sylvie... un nombre que ha llamado poderosamente la atención de los fans de Marvel.

#Loki ITS NOT LADY LOKI GUYS... LOOK AT THESE CREDITS FOR THE OTHER LANGUAGE VERSIONS... ITS SYLVIE !!!!!!!! pic.twitter.com/lKofSqUIpw — ashelynx (@ashelynx22) June 16, 2021

Los seguidores de la Casa de las Ideas más avispados ya han comenzado a atar cabos y a destacar que este nombre se corresponde con Sylvie Lushton, más conocida en los cómics como la segunda mujer que ostenta el título de La Encantadora. El hecho toma todavía más credibilidad si se tiene en cuenta que, además, en la base de datos de cine, IMDB, la actriz de The Walking Dead, Cailey Fleming, figura como la versión infantil de Sylvie que aparecerá más adelante en la serie.

Yup it's not lady loki but enchantress. IMDb cast page for actress for a young sylvie probably used in a flash back scene. #Loki pic.twitter.com/drnwVJL1IV — cynthia salazar (@cvsalazar) June 16, 2021

En los cómics, esta villana fue creada por el propio Loki, quien le otorgó sus poderes a una humana anónima solo por diversión. Aunque todavía es pronto para afirmarlo, puede que la indumentaria del personaje sea simplemente una referencia a quien le concedió sus habilidades o puede que por el contrario esté intentando suplantar su identidad por algún motivo aún desconocido.

Lo cierto es que teniendo esto en cuenta, cobran sentido muchos de los elementos vistos en el episodio. La Encantadora tiene la capacidad de controlar mentalmente a las personas sin usar la Gema de la Mente, como sí necesitaba hacerlo Loki durante la primera película de Los Vengadores. Además, la villana emite un fulgor verde cuando usa sus poderes que también puede ser visto durante su aparición en el episodio.

Parece además que el doblaje en castellano no para de darle disgustos a Marvel a la hora de mantener sus secretos a buen recaudo. Al día siguiente del estreno de Bruja Escarlata y Visión (WandaVision), el actor de doblaje Rodri Martín, quien prestó su voz a Quicksilver en la saga de X-Men reveló que su personaje aparecería en la serie mucho antes de que el estudio lo anunciara oficialmente.

Similar es el caso de Roger Pera, quien dobló al Spider-Man de Tobey Maguire y que en una conversación con unos youtubers desveló que el equipo de Spider-Man: No Way Home se había puesto ya en contacto con él, cuando el estudio no ha confirmado oficialmente que su personaje vaya a aparecer en el filme.

Para conocer si finalmente el personaje de Sophia Di Martino es en realidad La Encantadora, los fans tendrán que esperar, al menos, hasta el estreno del próximo episodio de Loki, disponible en Disney+ a partir del 23 de junio.