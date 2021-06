Loki regresa a Asgard en el "insultante" tráiler de mitad de temporada

MADRID, 29 Jun. (CulturaOcio) -

'Loki' ha llegado al ecuador de su primera, y por el momento única, temporada. Marvel lanza un nuevo adelanto en el que revela escenas de la mitad de temporada que queda, provocando ya varias preguntas en el fandom. Entre las secuencias inéditas que aparecen en el avance, hay una que llama poderosamente la atención. Y es que parece que el Dios del Engaño interpretado por Tom Hiddleston ha vuelto a Asgard.

Convertido, en contra de voluntad, en un agente de la Autoridad de Variación Temporal, el tercer episodio de la ficción de Disney+ dejó a Loki y a Sylvie (Sophia Di Martino), atrapados en Lametis-1 a punto de morir en pleno apocalipsis lunar. El adelanto revela que lograrán escapar del malogrado planeta, dejando la incógnita de cómo conseguirán huir.

Y, aunque el avance combina escenas de capítulos ya emitidos con secuencias de episodios futuros, son las escenas inéditas las que han planteado varias preguntas.

En una de ellas, se ve que los agentes de la AVT consiguen, finalmente, capturar a Loki y a Sylvie, lo que ha provocado ya que muchos se pregunten por el destino de ambos. Otra secuencia muestra a Ravonna (Gugu Mbatha-Raw) entrando en una sala en la que parece que están los Guardianes del Tiempo... ¿o acaso será Kang, el conquistador?

Aunque la secuencia que más ha llamado la atención es en la que el Dios del Engaño regresa a su hogar de adopción, Asgard. ¿Cómo lo ha conseguido? Y en caso marche realmente a Asgard y no sea una ilusión o un recuerdo, ¿en qué momento temporal estaría? Quizás Loki consiga viajar al reino de los dioses nórdicos justo antes de que estallase el Ragnarok.

También esta escena podría explicar si Asgard reaparecerá de alguna forma en 'Thor: Love and Thunder', la cuarta entrega en solitario del Dios del Trueno. Al igual, los tres episodios restantes tienen la misión de revelar si las múltiples ramas que Sylvie creó en la sagrada línea temporal serán las causantes de la premisa inicial de 'Doctor Strange and the Multiverse of Madness'.

De momento, toca esperar a este 30 de junio para la llegada del cuarto episodio, que estará disponible a las 09:00 (hora española) en Disney+.