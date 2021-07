El guiño de Ravonna a Kang en el último capítulo de Loki que quizá pasaste por alto

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

El nombre de Kang el Conquistador resuena con fuerza entre el fandom y es que todo apunta a que este villano, que será presentado en Ant-Man y la Avispa: Quantumania, interpretado por Jonathan Majors (Territorio Lovecraft), tomará el relevo de Thanos como el antagonista principal de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico Marvel.

Con cada episodio nuevo de Loki son más y más los fans que ven indicios de que Kang es el verdadero villano de la serie y que es él quien está controlando la Agencia de Variación Temporal. Una teoría que se ha visto enriquecida por un detalle del cuarto episodio que hace sospechar además que Ravonna podría ser cómplice de este perverso viajero del tiempo.

En la secuencia inicial del último capítulo estrenado hasta la fecha, puede observarse cómo el número de identificación de Ravonna, antes de ascender en la Agencia de Variación Temporal y convertirse en jueza, era A-23. Un detalle que los fans han relacionado con el cómic Avengers nº23, en el que Kang apareció por primera vez.

A little easter egg I found in #Loki Episode 4



A-23 is Ravonna's number, Avengers #23 features Kang the Conquerer and also where she makes her first comic appearance. pic.twitter.com/mBwzjNG2Lo