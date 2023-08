Loki, Wandavision y Mandalorian, las series elegidas de Marvel y Star Wars para hacer historia

MADRID, 22 Ago. (CulturaOcio) -

Disney+ ha decidido poner en marcha una estrategia muy importante con algunas de sus series más aclamadas. Algo que afectará a dos producciones de Marvel tan relevantes como Bruja Escarlata y Visión (Wandavision) y Loki. A su vez, dentro de la saga Star Wars, la elegida para el experimento ha sido The Mandalorian.

La compañía ha anunciado que estrenará las tres series en formato físico. Por tanto, además de poder verse pagando la suscripción de Disney+, Wandavision, Loki y The Mandalorian podrán adquirirse en tiendas. Los formatos elegidos para esta nueva estrategia de distribución han sido el Blu-ray y la Edición Coleccionista 4K UltraHD.

Las series contarán con una caja Steelbook (metalizada), así como complementos añadidos como tarjetas con concept-arts de los proyectos y algunas piezas de vídeo nunca antes vistas. Se tratará de la primera vez que Disney+ estrena una de sus series originales en formato físico.

This time it’s for real, with a press release and everything:



Disney is releasing Loki Season 1 (9/26), WandaVision (11/28), and The Mandalorian Season 1 & 2 (both 12/12) on 4K and Blu-ray in Steelbook packaging.



Hurray, physical media! pic.twitter.com/RwVv02donE