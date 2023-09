Filtrada la disparatada escena eliminada de Chris Hemsworth en Loki

MADRID, 26 Sep. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Loki está a punto de estrenarse en Disney+. La primera entrega se convirtió en una de las series favoritas de los fans del UCM. Y en ella no solo iba a aparecer el Dios del Engaño de Tom Hiddleston, sino también Chris Hemsworth en un cameo que finalmente fue eliminado. Ahora, esa escena ha salido a la luz.

En el quinto episodio de la serie, Loki llegaba hasta The Void (El Vacío), una dimensión en la que habitan múltiples variantes del protagonista. Pero también aparece una versión de Thor, solo que en forma de rana y con el nombre de Throg.

Este diminuto ser apenas aparece un instante, pero en su origen iba a tener más protagonismo con una escena propia que no llegó al montaje final. Throg iba a tener líneas de diálogo y la voz del personaje sería la de Chris Hemsworth, que llegó a grabar dicho cameo.

Frog Thor aka Throg voiced by Chris Hemsworth in the Loki deleted scenes- sorry again for the awful quality, where’s a 4k hero for us?? pic.twitter.com/66PQZ1xjN9