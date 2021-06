Loki 1x04 revela origen de Sylvie y su verdadera identidad

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

Desde que el tercer episodio de Loki desvelara que su la variante femenina del Dios del Engaño se llamaba Sylvie, la red se inundó de teorías sobre si ella era realmente Lady Loki u otro personaje que en los cómics tiene ese mismo nombre de pila y unas habilidades similares a las mostradas en la serie, conocido como la Encantadora.

El cuarto episodio parece haber despejado todas las dudas al respecto, al mostrar el origen del personaje interpretado por Sophia Di Martino y cómo llegó a convertirse en una prófuga de la Agencia de Variación Temporal.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El último capítulo estrenado hasta la fecha comienza mostrando la infancia de Sylvie viviendo plácidamente en Asgard, hasta que un día un operativo de la AVT, encabezado por la entonces cazadora Ravonna Renslayer, apareció para llevársela y borrar todos los indicios de su existencia. "Por orden de los Guardianes del Tiempo, quedas detenida por delitos contra la Sagrada Línea Temporal. Reiniciadla", ordena Ravonna.

Y ya dentro de las instalaciones de la AVT, cuando iba a ser juzgada por la institución, la pequeña y escurridiza Loki roba el timepad de la ahora jueza de la Agencia y escapa.

"Recuerdo Asgard", le confiesa Sylvie al Loki de Tom Hiddleston aún en Lamentis. "No mucho, pero recuerdo mi hogar, mi gente, mi vida. El universo lucha por liberarse, así que manifiesta el caos, como hacerme nacer como la Diosa del Engaño", explica el personaje antes de añadir: "Y en cuanto eso creó un desvío lo bastante grande de la Sagrada Línea Temporal, la AVT apareció, borró mi realidad y me hizo prisionera".

"Era solo una niña, pero escapé. Robé una TemPad y huí durante mucho, mucho tiempo... un asco de vida. Y daba igual a donde y cuándo fuera, causaba un evento en el nexo. Era como lanzar una bengala, porque yo no debería existir", confiesa Sylvie a Loki al que cuenta cómo no fue hasta que descubrió "dónde esconderse", en los Apocalipsis donde todo el mundo muere y así su presencia no deja rastro.

"Y ahí donde he crecido, en el fin de miles de mundos... y ahora moriré en uno", sentencia antes de que aparezcan los portales de la AVT para capturarles antes de que Lamentis-1 pase a la historia.

¿CUÁL ES SU EVENTO EN EL NEXO?

Lo más probable es que en los dos capítulos restantes, la serie se explique por qué la existencia de Sylvie supone un problema para la AVT, es decir, cuál fue su evento en el nexo que la convirtió en una amenaza, así como más detalles sobre su pasado.

De hecho, hay un momento al final del capítulo, cuando Ravonna la lleva junto a Loki ante la presencia de los Guardianes del Tiempo, Sylvie pregunta: "¿Cuál era mi evento en el nexo? ¿Por qué me arrestarte?". "Acaso importa", responde la jueza que ante la insistencia de la Variante zanja la conversación con un a todas luces falso "no lo recuerdo".

Para descubrirlo los fans tendrán que esperar al estreno del quinto episodio, disponible desde el 7 de julio en Disney+.