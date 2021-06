Asgard, Titán, Xandar... y Madrid: Los objetivos de Lady Loki en su ataque el timeline de Marvel

MADRID, 18 Jun. (CulturaOcio) -

Tras su primer capítulo, Loki ha pisado el acelerador en su segunda entrega. Un episodio en el que la serie de Disney+ ha revelado no solo quién es el inesperado villano al que el personaje interpretado por Tom Hiddleston tendrá que hacer frente, sino que además se ha iniciado un camino que será sin duda determinante en el futuro del Universo Cinematográfico Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Ya al final del primer capítulo, el agente Mobius, al que da vida Owen Wilson, reveló a Loki que una versión alternativa del propio villano está viajando en el tiempo y causando alteraciones en la Sagrada Línea Temporal.

Aunque saben que después de cada encuentro con los minuteros de la Agencia de Variación Temporal esta peligrosa Variante sustrae los se queda con los reiniciadores de los agentes y que suele actuar en épocas cercanas a un apocalipsis en los que no puede ser detectada, desconocen por completo cuál es su plan.

Al final del episodio, Loki se enfrenta al Variante quien, según descubre, en principio parece ser Lady Loki, una versión femenina del personaje de Hiddleston. Además, la antagonista lleva a cabo su objetivo y, valiéndose de los dispositivos robados a la AVT, envía 'bombas temporales' a distintos momentos del espacio y del tiempo y haciéndolas detonar de forma simultánea.

Un ataque al timeline sagrado de los Guardianes del Tiempo que generando varias ramificaciones o líneas temporales paralelas que darán lugar al Multiverso y al consiguiente caos dentro de la agencia.

En esos momentos de total alarma y confusión en los monitores de la AVT que controlan la marcha de la Línea Temporal Sagrada, aparecen algunas de las ubicaciones objetivo del ataque de Lady Loki. Estas son las que muestra la serie, aunque podrían no ser las únicas:

- 31 de marzo de 1492: Lisboa, Portugal

- 23 de abril de 2301: Vormir (Planeta en el que está la Gema del Alma)

- 25 de octubre de 1551: Thorton, Estados Unidos

- 22 de noviembre de 1999: Cookeville, Estados Unidos

- 16 de febrero de 2004: Asgard (el mundo de Odin y Thor)

- 3 de octubre de 1390: Roma, Italia

- 13 de agosto de 1984: Sakaar, Tayo (planeta de Thor: Ragnarok)

- 2 de febrero de 1808: Barichara, Colombia

- 14 de julio de 1708: Porvoo, Finlandia

- 22 de diciembre de 1382: Ego (Planeta viviente padre de Star-Lord)

- 13 de octubre de 1982: Titan (Planeta natal de Thanos)

- 21 de septiembre de 1947: Nueva York, Estados Unidos

- 1 de marzo de 1984: Tokio, Japón

- 3 de enero de 0051: Hala (planeta de origen de los Kree)

- 2 de abril de 1999: Kingsport, Estados Unidos

- 24 de septiembre de 1001: Xandar (Planeta de los policías intergalácticos Nova Corps)

- 23 de noviembre de 2065: Pekín, China

- 18 de julio de 1903: Madrid, España

- 4 de abril de 1887: Ubicación sin determinar

En la lista figura entre otras ubicaciones Vormir, ubicación donde Cráneo Rojo custodiaba la Gema del Alma, Sakaar, donde transcurre la mayor parte de Thor: Ragnarok o Xandar, planeta que aparece en Guardianes de la Galaxia sede de los Nova Corps. Pero también figuran otras localizaciones cuya destrucción podría derivar en consecuencias catastróficas para los Vengadores y su universo.

Un ejemplo es la destrucción de Asgard en 2004 podría significar la muerte de Odín, Thor e incluso el propio Loki. Algo similar ocurre con el planeta Ego, cuya explosión en el 1382 implicaría que Peter Quill no nacería ni se formarían los Guardianes de la Galaxia.

Por último, no puede pasar por alto que en la lista también figura una bomba en Titan en 1982, el planeta al que no solo pertenece el que ha sido el villano principal del MCU hasta ahora, Thanos, sino además el planeta natal de Los Eternos según las últimas informaciones conocidas sobre la película que aún no ha llegado a las salas.

Sin duda la serie explorará en los próximos episodio cuáles han sido las consecuencias de este caos Multiversal y cómo afectará al resto de personajes de Los Vengadores. Sin duda los fans podrán descubrir un avance del futuro del MCU con el tercer capítulo de la serie, disponible desde el 23 de junio en Disney+.